İstanbul'da tahliye edilecek okullar hangileri? İşte ilçe ilçe liste

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İstanbul'da tahliye edilecek okullar hangileri? İşte ilçe ilçe riskli bulunan okullar listesi

İstanbul Valiliği, 20 Şubat Pazartesi itibarıyla kentte riskli bulunan 93 okulun öğrencilerinin depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerini duyurdu. Peki, İstanbul'da tahliye edilecek okullar hangileri? İşte tam liste...

18 Şubat 2023 | 19:59
Son Güncellenme: 18 Şubat 2023 | 20:12
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İstanbul'da tahliye edilecek okullar hangileri? İşte ilçe ilçe riskli bulunan okullar listesi

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve İstanbul'u da derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin (İPKB) kurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, bu birimin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında, kentte 1999 öncesinde inşa edilen 1418 okulun etütleri yapıldığında 67'sinin depreme dayanıklı, 1351'inin de riskli olduğu tespit edildiği aktarıldı.

Riskli bulunan 1351 okulun 769'unun güçlendirildiği, 367'sinin yıkılıp yeniden yapıldığı belirtilerek, 87 okulun da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarca güçlendirildiği, yıkılıp yeniden inşa edildiği ifade edildi.

Riskli bulunan 93 okuldaki öğrenciler başka okullara nakledilecek

Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okuldan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesinin kararlaştırıldığı bildirilerek, geçen sene bu 128 riskli okuldan 35'indeki öğrencilerin başka okullara nakledilerek okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, şöyle devam edildi:

"Bugün itibarıyla geriye kalan 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması, 17'sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı. 20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, bu riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz ilçe kaymakamlıklarımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin koordinasyonuyla depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edecekler. Bu okullarımız, ihtiyaca göre taşımalı eğitim kapsamına alınacak. İSMEP ile yenilenen okullarımız sayesinde ilimizdeki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz depreme karşı güvenli okullarda eğitim ve öğretimlerine devam ediyor. Böylelikle 93 riskli okulumuzdaki 51 bin 995 öğrencimiz ve 2 bin 765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecek."

Açıklamada, bu süreçte öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin sabır ile anlayışına teşekkür edilerek, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyıl dönemi hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

TAHLİYE EDİLECEK OKULLAR HANGİLERİ? İŞTE TAHLİYE EDİLECEK OKULLAR LİSTESİ

1ArnavutköyBoyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu
2ArnavutköySuatlar Anaokulu
3ArnavutköyDeliklikaya İlkokulu
4ArnavutköyHadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu
5AtaşehirYeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi
6Ataşehir Akşemsettin Anaokulu
7Ataşehir Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (A Blok)
8AvcılarGümüşpala İlkokulu 
9AvcılarGüngör Tekiner Ortaokulu
10AvcılarŞehit Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Ortaokulu
11AvcılarAvcılar Mesleki Eğitim Merkezi
12AvcılarŞehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu
13BağcılarMünir Nurettin Selçuk Ortaokulu
14BağcılarKazım Karabekir Ortaokulu
15BağcılarBağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (4 Adet Atölye)
16BağcılarZübeyde Hanım Anaokulu
17BağcılarMassit Mesleki Eğitim Merkezi
18BahçelievlerKazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu
19BahçelievlerMustafa Kemal İlkokulu 
20Bahçelievler Hürriyet İlkokulu 
21Bahçelievler 1. Akşam Sanat Okulu, Depo ve Lojmanları
22BeşiktaşKorkmaz Yiğit  Anadolu Lisesi
23Beşiktaş Lütfü Banat İlkokulu/Yıldız Ertem Anaokulu 
24Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu
25BeykozYavuz Selim İlkokulu
26Beykozİshaklı İlkokulu
27BeykozAyetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Merkezi
28BeykozAnadolukavağı Mesadet Taylan İlkokulu/Ortaokulu
29BeykozKaynarca Anaokulu 
30BeykozBeykoz Anadolu Lisesi - Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi
31BeykozÇavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
32BeykozBeykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi
33Beykoz Beykoz HEM ve ASO ve Mesleki Eğitim Merkezi 
34Beykoz Kemaletin Tuğcu İlkokulu
35BeylikdüzüYakuplu İlkokulu/Ortaokulu
36BeylikdüzüBizimkent İlkokulu ve Spor Salonu
37BeyoğluAyşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (B Blok)
38BüyükçekmeceKumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  ve Uygulama Oteli
39BüyükçekmeceSudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
40ÇatalcaMuratbey Ersin Ovacık İlkokulu
41Çatalca75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu
42Çatalca Binkılıç İmam Hatip Ortaokulu
43ÇatalcaKaracaköy İlkokulu
44EsenyurtEsenyurt Mesleki Eğitim Merkezi
45EyüpsultanEyüpsultan Halk Eğitim Merkezi
46FatihPertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu)
47FatihYedikule İlkokulu/Ortaokulu 
48FatihVefa Lisesi (B Blok)
49FatihFatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu
50Fatih Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
51GaziosmanpaşaGaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
52GaziosmanpaşaProf. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu
53Güngören Ergenekon İlkokulu
54KadıköyErenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu
55KadıköyHamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu 
56Kağıthane Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi   Atölyeleri
57Kağıthane Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
58KartalYıldız İşçimenler İlkokulu
59KartalKartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
60KüçükçekmeceAtakent Özel Eğitim Anaokulu
61KüçükçekmecePapatya Anaokulu
62KüçükçekmeceGelincik Anaokulu
63KüçükçekmeceKanarya Ortaokulu
64KüçükçekmeceÇiğdem Anaokulu
65KüçükçekmeceMenekşe Özel Eğitim Anaokulu
66KüçükçekmeceNene Hatun Anaokulu
67KüçükçekmeceYasemin Anaokulu
68KüçükçekmeceZübeyde Hanım Anaokulu
69MaltepeŞehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu
70PendikFatih İmam Hatip Ortaokulu
71PendikYunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
72SancaktepeSamandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
73SancaktepeSarıgazi İmam Hatip Ortaokulu 
74SarıyerŞükrü Nailpaşa İlkokulu
75SarıyerRumeli Feneri İlkokulu
76ŞileŞile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi
77SilivriAlipaşa Fethi Erkoç İlkokulu
78Silivriİlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
79SilivriSilivri Anadolu Lisesi
80SilivriBüyükçavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 
81SilivriDeğirmenköy Fevzipaşa İlkokulu
82ŞişliSaadet Özel Eğitim Meslek Okulu
83SultangaziErgun Baylav Özel Uygulama Eğtim Merkezi
84Sultangazi75 Yıl İlkokulu/Ortaokulu
85SultangaziMehmetçik İlkokulu
86ÜmraniyeÜmraniye İmam Hatip Lisesi
87ÜmraniyeÜmraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
88ÜmraniyeŞehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
89ÜsküdarÜsküdar Haydarpaşa Anadolu Lisesi Pansiyonu
90ÜsküdarMehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Anasınıfı
91ÜsküdarMithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)
92ZeytinburnuTrisad Triko Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
93ZeytinburnuSaniye Sezgin Elmas İlkokulu/Ortaokulu
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