ARA
DOLAR
44,75
0,04%
DOLAR
EURO
52,73
0,04%
EURO
ALTIN
6831,72
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Kahramanmaraş okul saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

Kahramanmaraş okul saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

Kahramanmaraş'ta bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Son Güncellenme:
Kahramanmaraş okul saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği açıklandı.

Saldırıda, öğrencilerini korumak için kendini siper eden matematik öğretmeni Ayla Kara ile öğrenciler Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil ve saldırgan İsa Aras Mersinli yaşamını yitirmişti. 

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yusuf Tarık Gül de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a çıktı.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL