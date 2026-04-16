Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği açıklandı.

Saldırıda, öğrencilerini korumak için kendini siper eden matematik öğretmeni Ayla Kara ile öğrenciler Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil ve saldırgan İsa Aras Mersinli yaşamını yitirmişti.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yusuf Tarık Gül de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a çıktı.