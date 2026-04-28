KPSS 2026 ne zaman, hangi gün yapılacak? KPSS lise, ortaöğretim sınav tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kamu personeli adaylarının merakla beklediği 2026-KPSS takvimini duyurdu. Lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarının tamamının yapılacağı bu kritik yılda, sınavlar Eylül ve Kasım ayları arasında gerçekleştirilecek.
Lisans Oturumları Eylül Ayında
Akademik ve kariyer hedefleri için en geniş katılımlı oturum olan Lisans sınavları, Eylül ayının ilk yarısında tamamlanacak.
Genel Yetenek-Genel Kültür: 6 Eylül 2026
Alan Bilgisi: 12 - 13 Eylül 2026
Başvuru Tarihleri: 1 – 13 Temmuz 2026
Sonuç Açıklama: 7 Ekim 2026
Ön Lisans ve Ortaöğretim Sınav Takvimi
Lise ve iki yıllık üniversite mezunları için sınav süreci Ekim ayında yoğunlaşacak.
KPSS Ön Lisans: 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Başvurular 29 Temmuz – 10 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar 30 Ekim’de ilan edilecek.
KPSS Ortaöğretim: 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını 27 Ağustos – 8 Eylül tarihlerinde yapabilecek. Sonuçlar 19 Kasım’da açıklanacak.
Din Hizmetleri (DHBT) Kasım’da Yapılacak
Din görevlisi adaylarının katılacağı DHBT oturumu ise yılın son büyük sınavı olacak.
Sınav Tarihi: 1 Kasım 2026
Başvuru Tarihleri: 22 – 30 Eylül 2026
Sonuç Açıklama: 25 Kasım 2026
Başvurular ÖSYM AİS Üzerinden Alınacak
Adaylar sınav başvurularını, belirtilen tarihler içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile gerçekleştirebilecek. Sınav ücretlerinin ise kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte anlaşmalı bankalar üzerinden yatırılacağı bildirildi.
2026-KPSS Sınav Takvimi Özet Tablosu:
|Oturum
|Sınav Tarihi
|Başvuru Aralığı
|Sonuç Tarihi
|Lisans (GY-GK)
|6 Eylül 2026
|1 - 13 Temmuz
|7 Ekim 2026
|Ön Lisans
|4 Ekim 2026
|29 Temmuz - 10 Ağustos
|30 Ekim 2026
|Ortaöğretim
|25 Ekim 2026
|27 Ağustos - 8 Eylül
|19 Kasım 2026
|DHBT
|1 Kasım 2026
|22 - 30 Eylül
|25 Kasım 2026