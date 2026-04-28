KPSS 2026 ne zaman, hangi gün yapılacak? KPSS lise, ortaöğretim sınav tarihleri

Kamu kurumlarında görev almayı hedefleyen yüz binlerce adayın beklediği 2026-KPSS takvimi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edildi. Peki KPSS 2026 ne zaman, hangi gün yapılacak? KPSS lise, ortaöğretim sınav tarihleri

Ekonomist
[email protected]

2026-KPSS takvimi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edildi. Bu yıl; lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT olmak üzere tüm oturumların gerçekleştirileceği "çift yıl" olması nedeniyle başvurularda yoğunluk bekleniyor. 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kamu personeli adaylarının merakla beklediği 2026-KPSS takvimini duyurdu. Lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarının tamamının yapılacağı bu kritik yılda, sınavlar Eylül ve Kasım ayları arasında gerçekleştirilecek. 

Lisans Oturumları Eylül Ayında

Akademik ve kariyer hedefleri için en geniş katılımlı oturum olan Lisans sınavları, Eylül ayının ilk yarısında tamamlanacak.

Genel Yetenek-Genel Kültür: 6 Eylül 2026

Alan Bilgisi: 12 - 13 Eylül 2026

Başvuru Tarihleri: 1 – 13 Temmuz 2026

Sonuç Açıklama: 7 Ekim 2026

Ön Lisans ve Ortaöğretim Sınav Takvimi

Lise ve iki yıllık üniversite mezunları için sınav süreci Ekim ayında yoğunlaşacak.

KPSS Ön Lisans: 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Başvurular 29 Temmuz – 10 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar 30 Ekim’de ilan edilecek.

KPSS Ortaöğretim: 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını 27 Ağustos – 8 Eylül tarihlerinde yapabilecek. Sonuçlar 19 Kasım’da açıklanacak.

Din Hizmetleri (DHBT) Kasım’da Yapılacak

Din görevlisi adaylarının katılacağı DHBT oturumu ise yılın son büyük sınavı olacak.

Sınav Tarihi: 1 Kasım 2026

Başvuru Tarihleri: 22 – 30 Eylül 2026

Sonuç Açıklama: 25 Kasım 2026

Başvurular ÖSYM AİS Üzerinden Alınacak

Adaylar sınav başvurularını, belirtilen tarihler içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile gerçekleştirebilecek. Sınav ücretlerinin ise kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte anlaşmalı bankalar üzerinden yatırılacağı bildirildi.

2026-KPSS Sınav Takvimi Özet Tablosu:

OturumSınav TarihiBaşvuru AralığıSonuç Tarihi
Lisans (GY-GK)6 Eylül 20261 - 13 Temmuz7 Ekim 2026
Ön Lisans4 Ekim 202629 Temmuz - 10 Ağustos30 Ekim 2026
Ortaöğretim25 Ekim 202627 Ağustos - 8 Eylül19 Kasım 2026
DHBT1 Kasım 202622 - 30 Eylül25 Kasım 2026
