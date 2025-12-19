KPSS 2026 ne zaman, hangi tarihlerde? KPSS Lisans-Ön Lisans-Ortaöğretim tarihleri

ÖSYM, 2026 yılına dair sınav takvimini resmi olarak ilan etti. 2026 yılının bir "çift yıl" olması nedeniyle, KPSS sadece lisans düzeyinde değil, aynı zamanda ön lisans ve ortaöğretim (lise) düzeyindeki adaylar için de büyük önem arz ediyor.
İşte resmi takvime göre 2026 KPSS sınav, başvuru ve sonuç tarihleri:
KPSS Lisans (B Grubu ve A Grubu)
Genel Yetenek - Genel Kültür: 6 Eylül 2026
Alan Bilgisi (1. Gün): 12 Eylül 2026
Alan Bilgisi (2. Gün): 13 Eylül 2026
ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi): 20 Eylül 2026
Başvuru Tarihleri: 1 Temmuz – 13 Temmuz 2026
Sonuç Açıklama: 7 Ekim 2026
KPSS Ön Lisans
Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026
Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
Geç Başvuru Günleri: 19 – 20 Ağustos 2026
Sonuç Açıklama: 30 Ekim 2026
KPSS Ortaöğretim (Lise)
Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026
Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026
Geç Başvuru Günleri: 16 – 17 Eylül 2026
Sonuç Açıklama: 19 Kasım 2026
KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)
Sınav Tarihi: 15 Kasım 2026
Başvuru Tarihleri: 22 Eylül – 29 Eylül 2026
Sonuç Açıklama: 10 Aralık 2026
Kritik Not: 2026 yılında yapılacak olan KPSS (B Grubu) puanları, merkezi yerleştirmelerde iki yıl boyunca (2028 KPSS sonuçlarına kadar) geçerli olacaktır. Adayların başvuru tarihlerini kaçırmamak için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden bildirimlerini açık tutmaları önerilir.