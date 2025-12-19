KPSS 2026 ne zaman, hangi tarihlerde? KPSS Lisans-Ön Lisans-Ortaöğretim tarihleri

ÖSYM, 2026 yılına dair sınav takvimini resmi olarak ilan etti. 2026 yılının bir "çift yıl" olması nedeniyle, KPSS sadece lisans düzeyinde değil, aynı zamanda ön lisans ve ortaöğretim (lise) düzeyindeki adaylar için de büyük önem arz ediyor.