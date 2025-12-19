ARA
DOLAR
42,78
0,12%
DOLAR
EURO
50,12
-0,15%
EURO
GRAM ALTIN
5967,26
0,21%
GRAM ALTIN
BIST 100
11341,90
0,06%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • KPSS 2026 ne zaman, hangi tarihlerde? KPSS Lisans-Ön Lisans-Ortaöğretim tarihleri

KPSS 2026 ne zaman, hangi tarihlerde? KPSS Lisans-Ön Lisans-Ortaöğretim tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), her yıl olduğu gibi 2026 yılında da milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek olan sınav takvimi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Peki KPSS 2026 ne zaman, hangi tarihlerde? KPSS Lisans-Ön Lisans-Ortaöğretim tarihleri


KPSS 2026 ne zaman, hangi tarihlerde? KPSS Lisans-Ön Lisans-Ortaöğretim tarihleri

ÖSYM, 2026 yılına dair sınav takvimini resmi olarak ilan etti. 2026 yılının bir "çift yıl" olması nedeniyle, KPSS sadece lisans düzeyinde değil, aynı zamanda ön lisans ve ortaöğretim (lise) düzeyindeki adaylar için de büyük önem arz ediyor. 

İşte resmi takvime göre 2026 KPSS sınav, başvuru ve sonuç tarihleri:

 KPSS Lisans (B Grubu ve A Grubu)

Genel Yetenek - Genel Kültür: 6 Eylül 2026

Alan Bilgisi (1. Gün): 12 Eylül 2026

Alan Bilgisi (2. Gün): 13 Eylül 2026

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi): 20 Eylül 2026

Başvuru Tarihleri: 1 Temmuz – 13 Temmuz 2026

Sonuç Açıklama: 7 Ekim 2026

KPSS Ön Lisans

Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026

Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026

Geç Başvuru Günleri: 19 – 20 Ağustos 2026

Sonuç Açıklama: 30 Ekim 2026

 

KPSS Ortaöğretim (Lise)

Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026

Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026

Geç Başvuru Günleri: 16 – 17 Eylül 2026

Sonuç Açıklama: 19 Kasım 2026

KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)

Sınav Tarihi: 15 Kasım 2026

Başvuru Tarihleri: 22 Eylül – 29 Eylül 2026

Sonuç Açıklama: 10 Aralık 2026

Kritik Not: 2026 yılında yapılacak olan KPSS (B Grubu) puanları, merkezi yerleştirmelerde iki yıl boyunca (2028 KPSS sonuçlarına kadar) geçerli olacaktır. Adayların başvuru tarihlerini kaçırmamak için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden bildirimlerini açık tutmaları önerilir.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL