KPSS 2026 ne zaman? KPSS lisans, ön lisans ve lise başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM tarafından 2026 yılı KPSS sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte, memur adaylarının hazırlık ve başvuru süreçlerini bu takvime göre planlamaları hayati önem taşıyor.
2026 KPSS Başvuru Tarihleri
Aşağıdaki tablo, ÖSYM tarafından duyurulan 2026 yılı KPSS sınavları için başvuru takvimini özetlemektedir:
|Sınav Düzeyi
|Başvuru Tarihleri
|KPSS Lisans
|1 – 13 Temmuz 2026
|KPSS Ön Lisans
|29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
|KPSS Ortaöğretim (Lise)
|27 Ağustos – 8 Eylül 2026
2026 KPSS Sınav Tarihleri
Aşağıdaki tablo, ÖSYM tarafından duyurulan 2026 yılı KPSS sınavlarının uygulama tarihlerini özetlemektedir:
|Sınav Adı
|Tarih
|EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)
|19 Nisan 2026
|2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür)
|6 Eylül 2026
|2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. Gün
|12 Eylül 2026
|2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. Gün
|13 Eylül 2026
|KPSS Ön Lisans
|4 Ekim 2026
|KPSS Ortaöğretim
|25 Ekim 2026
|KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)
|1 Kasım 2026
2026 KPSS ve EKPSS Sonuç Açıklama Tarihleri
Aşağıdaki tabloda, ÖSYM tarafından 2026 yılında uygulanan sınavların sonuçlarının açıklanacağı kesin tarihler yer almaktadır:
|Sınav Adı
|Sonuç Açıklama Tarihi
|EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)
|14 Mayıs 2026
|KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi)
|7 Ekim 2026
|KPSS Ön Lisans
|30 Ekim 2026
|KPSS Ortaöğretim
|19 Kasım 2026
|KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi)
|25 Kasım 2026