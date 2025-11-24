ARA
KPSS 2026 ne zaman? KPSS lisans, ön lisans ve lise başvuru ve sınav tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılında kamu personeli olmak isteyen adaylar için uygulanacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) takvimini duyurdu. Peki KPSS 2026 ne zaman? KPSS lisans, ön lisans ve lise başvuru ve sınav tarihleri


KPSS 2026 ne zaman? KPSS lisans, ön lisans ve lise başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM tarafından 2026 yılı KPSS sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte, memur adaylarının hazırlık ve başvuru süreçlerini bu takvime göre planlamaları hayati önem taşıyor. 

2026 KPSS Başvuru Tarihleri

Aşağıdaki tablo, ÖSYM tarafından duyurulan 2026 yılı KPSS sınavları için başvuru takvimini özetlemektedir:

Sınav DüzeyiBaşvuru Tarihleri
KPSS Lisans1 – 13 Temmuz 2026
KPSS Ön Lisans29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
KPSS Ortaöğretim (Lise)27 Ağustos – 8 Eylül 2026

2026 KPSS Sınav Tarihleri

Aşağıdaki tablo, ÖSYM tarafından duyurulan 2026 yılı KPSS sınavlarının uygulama tarihlerini özetlemektedir:

Sınav AdıTarih
EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)19 Nisan 2026
2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür)6 Eylül 2026
2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. Gün12 Eylül 2026
2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. Gün13 Eylül 2026
KPSS Ön Lisans4 Ekim 2026
KPSS Ortaöğretim25 Ekim 2026
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)1 Kasım 2026

 

2026 KPSS ve EKPSS Sonuç Açıklama Tarihleri

Aşağıdaki tabloda, ÖSYM tarafından 2026 yılında uygulanan sınavların sonuçlarının açıklanacağı kesin tarihler yer almaktadır:

Sınav AdıSonuç Açıklama Tarihi
EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)14 Mayıs 2026
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi)7 Ekim 2026
KPSS Ön Lisans30 Ekim 2026
KPSS Ortaöğretim19 Kasım 2026
KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi)25 Kasım 2026
