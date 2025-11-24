ARA
20 Togg tek şarjla İstanbul-İzmir arası test edildi

Togg'un liftback formundaki yeni modeli T10F, tek batarya dolumu ile İstanbul'dan İzmir'e ulaşmayı başardı.


İHA'nın haberine göre Togg'un yeni modelinin test sürüşü, basın mensupları ve sosyal medyada otomobil influencerlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

1 HANGİ GÜZERGAH İZLENDİ?

HANGİ GÜZERGAH İZLENDİ?

Sabiha Gökçen Havalimanı Airport Otel'de gazetecilere teslim edilen araçlar, konvoy halinde yola çıktı. 20 adet Togg T10F, çevre yolu üzerinden Osmangazi Köprüsü'nü geçerek Bursa, Balıkesir ve Manisa güzergâhını izledi.

2 ORTALAMA HIZ

ORTALAMA HIZ

Araçlar, ortalama 115 km hızla ilerleyerek tek şarjla İzmir Konak'taki Swiss Otel'e ulaştı. Otelde basın mensuplarını Togg yetkilileri karşıladı. Testin ardından düzenlenen toplantıda, araçları deneyimleyen gazetecilerin görüşleri alındı.

3 Togg T10F'İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Togg T10F'İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Menzil (WLTP) - 623 km'ye kadar, Şarj Süresi - Yüzde 20'den Yüzde 80'e yaklaşık 28 dakika (180 kW DC hızlı şarj), Motor Seçenekleri - Tek motorlu RWD: 218 hp, Çift motorlu AWD: 430 hp, 0–100 km/s Hızlanma - 4,6 – 7,5 saniye arası (versiyona göre), Maksimum Hız - 200 km/s, Dijital Kokpit - 12,3 inç gösterge, 29 inç bilgi-eğlence, 8 inç kumanda ekranı (toplam 41,3 inç uçtan uca ekran), Bağlantılı Teknolojiler - Araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı internet, Wi-Fi hotspot, Snapdragon işlemcili kokpit, Aerodinamik - 0.24 sürtünme katsayısı.
