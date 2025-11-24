Dijital Türk Lirasında ikinci faz: TCMB güncel durumu açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dijital Türk lirası çalışmalarındaki güncel durumu paylaştı. Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi'nde ikinci faz çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, teknolojik altyapısına yönelik çalışmaların yanı sıra, hukuki ve iktisadi boyutuna dair çeşitli analiz ve hazırlık çalışmaları da yürütüldüğü belirtildi.

TCMB tarafından kamuoyuyla paylaşılan raporda, dijital Türk Lirasının Türk lirasından ayrı bir para birimi olmadığı, yalnızca onun dijital formu niteliği taşıdığı belirtilirken, dijital paranın kripto varlık olmadığı da vurgulandı.

Merkez Bankası'nın açıklaması

TCMB tarafından bugün konuya ilişkin sosyal medyadan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, dijital Türk lirası çalışmalarının güncel durumunu kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi ikinci faz çalışmalarına devam edilmektedir. Programlanabilir ödemeler, çevrimdışı ödemeler ve birlikte çalışabilirlik başta olmak üzere çalışmaların güncel durumu, Dijital Türk Lirası İkinci Faz İlerleme Raporu ile paylaşılmaktadır.

Dijital Türk Lirası İkinci Faz İlerleme Raporuna buradan erişilebilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."