ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) oturumlarının tamamı bu yıl uygulanacak. İşte Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim düzeyindeki tüm sınav ve başvuru tarihleri:
1 2026 KPSS Ortaöğretim sınav tarihi
2026 KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri ÖSYM takvimiyle kesinleşmiştir.
İşte adayların takip etmesi gereken önemli tarihler:
|Aşama
|Tarih
|Başvuru Başlangıcı
|27 Ağustos 2026
|Başvuru Bitişi
|8 Eylül 2026
|Sınav Tarihi
|25 Ekim 2026
|Sonuç Açıklanma Tarihi
|19 Kasım 2026
Ortaöğretim mezunları ve mezun olacak durumdaki adaylar, başvurularını 27 Ağustos 2026 itibarıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapabileceklerdir.
2 KPSS Ön Lisans sınav tarihleri 2026
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans düzeyi için başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri netleşmiştir.
İşte Ön Lisans mezunları ve mezun olacak durumdaki adaylar için kritik tarihler:
|Aşama
|Tarih
|Başvuru Başlangıcı
|29 Temmuz 2026
|Başvuru Bitişi
|10 Ağustos 2026
|Sınav Tarihi
|4 Ekim 2026
|Sonuç Açıklanma Tarihi
|30 Ekim 2026
Adaylar, başvurularını 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapmaya başlayabileceklerdir.
3 2026 KPSS Lisans Takvimi
2026 KPSS Lisans düzeyindeki tüm oturumların tarihleri ile başvuru ve sonuç açıklama takvimi kesinleşmiştir. Başvurular, belirtilen tarihlerde yalnızca ÖSYM'nin elektronik sistemi üzerinden yapılacaktır.
2026 KPSS Lisans Takvimi
|Aşama
|Tarih
|Başvuru Dönemi
|1 Temmuz – 13 Temmuz 2026
|Genel Yetenek - Genel Kültür
|6 Eylül 2026 Pazar
|Alan Bilgisi 1. Gün
|12 Eylül 2026 Cumartesi
|Alan Bilgisi 2. Gün
|13 Eylül 2026 Pazar
|Sonuç Açıklanma Tarihi
|7 Ekim 2026
4 KPSS Başvurusu Nasıl Yapılır?
KPSS başvuru işlemleri, ÖSYM'nin merkezi elektronik sistemi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilir. İşte izlemeniz gereken adımlar:
Giriş: Belirtilen başvuru tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS)'ne (https://ais.osym.gov.tr) girin.
Kullanıcı Bilgileri: T.C. Kimlik Numaranız ve ÖSYM şifreniz ile sisteme giriş yapın. (Şifreniz yoksa ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alabilirsiniz.)
Başvuru: İlgili başvuru menüsünden 2026 KPSS Lisans Başvurusu'nu seçin.
Bilgileri Onaylama: Sistemde kayıtlı olan kimlik, adres ve eğitim bilgilerinizi kontrol edin ve varsa güncelleyin.
Oturum Seçimi: Gireceğiniz sınav oturumlarını (GK-GY ve Alan Bilgisi oturumları) seçin.
Ödeme: Başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra belirtilen sınav ücretini ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalar veya ÖSYM'nin ödeme sistemi (e-Ödemeler) aracılığıyla süresi içinde ödeyin. Ücreti ödenmeyen başvurular geçersiz sayılır.