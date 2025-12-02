KPSS başvuru işlemleri, ÖSYM'nin merkezi elektronik sistemi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilir. İşte izlemeniz gereken adımlar:

Giriş: Belirtilen başvuru tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS)'ne (https://ais.osym.gov.tr) girin.

Kullanıcı Bilgileri: T.C. Kimlik Numaranız ve ÖSYM şifreniz ile sisteme giriş yapın. (Şifreniz yoksa ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alabilirsiniz.)

Başvuru: İlgili başvuru menüsünden 2026 KPSS Lisans Başvurusu'nu seçin.

Bilgileri Onaylama: Sistemde kayıtlı olan kimlik, adres ve eğitim bilgilerinizi kontrol edin ve varsa güncelleyin.

Oturum Seçimi: Gireceğiniz sınav oturumlarını (GK-GY ve Alan Bilgisi oturumları) seçin.

Ödeme: Başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra belirtilen sınav ücretini ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalar veya ÖSYM'nin ödeme sistemi (e-Ödemeler) aracılığıyla süresi içinde ödeyin. Ücreti ödenmeyen başvurular geçersiz sayılır.