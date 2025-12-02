ARA
DOLAR
42,44
-0,01%
DOLAR
EURO
49,43
0,07%
EURO
GRAM ALTIN
5738,21
-0,12%
GRAM ALTIN
BIST 100
11105,45
-0,16%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • KPSS 2026 ne zaman? ÖSYM KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans sınav tarihleri

KPSS 2026 ne zaman? ÖSYM KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans sınav tarihleri

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) başvuruları ve sınav tarihleri belli oldu. 2026'da Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim düzeyinde sınavlar farklı tarihlerde yapılacak. Peki KPSS 2026 ne zaman? ÖSYM KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans sınav tarihleri


KPSS 2026 ne zaman? ÖSYM KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans sınav tarihleri

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) oturumlarının tamamı bu yıl uygulanacak. İşte Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim düzeyindeki tüm sınav ve başvuru tarihleri:

1 2026 KPSS Ortaöğretim sınav tarihi

2026 KPSS Ortaöğretim sınav tarihi

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri ÖSYM takvimiyle kesinleşmiştir.

İşte adayların takip etmesi gereken önemli tarihler:

AşamaTarih
Başvuru Başlangıcı27 Ağustos 2026
Başvuru Bitişi8 Eylül 2026
Sınav Tarihi25 Ekim 2026
Sonuç Açıklanma Tarihi19 Kasım 2026

Ortaöğretim mezunları ve mezun olacak durumdaki adaylar, başvurularını 27 Ağustos 2026 itibarıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapabileceklerdir.

2 KPSS Ön Lisans sınav tarihleri 2026

KPSS Ön Lisans sınav tarihleri 2026

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans düzeyi için başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri netleşmiştir.

İşte Ön Lisans mezunları ve mezun olacak durumdaki adaylar için kritik tarihler:

AşamaTarih
Başvuru Başlangıcı29 Temmuz 2026
Başvuru Bitişi10 Ağustos 2026
Sınav Tarihi4 Ekim 2026
Sonuç Açıklanma Tarihi30 Ekim 2026

Adaylar, başvurularını 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapmaya başlayabileceklerdir.

3 2026 KPSS Lisans Takvimi

2026 KPSS Lisans Takvimi

2026 KPSS Lisans düzeyindeki tüm oturumların tarihleri ile başvuru ve sonuç açıklama takvimi kesinleşmiştir. Başvurular, belirtilen tarihlerde yalnızca ÖSYM'nin elektronik sistemi üzerinden yapılacaktır.

 2026 KPSS Lisans Takvimi

AşamaTarih
Başvuru Dönemi1 Temmuz – 13 Temmuz 2026
Genel Yetenek - Genel Kültür6 Eylül 2026 Pazar
Alan Bilgisi 1. Gün12 Eylül 2026 Cumartesi
Alan Bilgisi 2. Gün13 Eylül 2026 Pazar
Sonuç Açıklanma Tarihi7 Ekim 2026

 

4 KPSS Başvurusu Nasıl Yapılır?

KPSS Başvurusu Nasıl Yapılır?

KPSS başvuru işlemleri, ÖSYM'nin merkezi elektronik sistemi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilir. İşte izlemeniz gereken adımlar:

Giriş: Belirtilen başvuru tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS)'ne (https://ais.osym.gov.tr) girin.

Kullanıcı Bilgileri: T.C. Kimlik Numaranız ve ÖSYM şifreniz ile sisteme giriş yapın. (Şifreniz yoksa ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alabilirsiniz.)

Başvuru: İlgili başvuru menüsünden 2026 KPSS Lisans Başvurusu'nu seçin.

Bilgileri Onaylama: Sistemde kayıtlı olan kimlik, adres ve eğitim bilgilerinizi kontrol edin ve varsa güncelleyin.

Oturum Seçimi: Gireceğiniz sınav oturumlarını (GK-GY ve Alan Bilgisi oturumları) seçin.

Ödeme: Başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra belirtilen sınav ücretini ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalar veya ÖSYM'nin ödeme sistemi (e-Ödemeler) aracılığıyla süresi içinde ödeyin. Ücreti ödenmeyen başvurular geçersiz sayılır.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL