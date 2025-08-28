KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2025-KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı

2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür sınavına girecek adaylar için önemli bir gelişme yaşandı. Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, ÖSYM tarafından yayımlandı.
KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI
2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı.
2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 28 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?
Lisans sınavının ardından KPSS Alan Bilgisi oturumları düzenlenecek. KPSS Alan Bilgisi 1. Gün oturumu 13 Eylül'de, ikinci gün oturumu ise 14 Eylül'de düzenlenecek.
KPSS Sınav Günü İçin Önemli Hatırlatmalar
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı başlıyor. 7 Eylül 2025 Pazar günü yapılacak olan Genel Kültür – Genel Yetenek oturumuna katılacak adayların sınav günü dikkat etmesi gereken önemli kurallar ve saatler aşağıdadır:
Sınav Binasına Son Giriş Saati: Adaylar, saat 10.00'dan sonra kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır. Bu kurala uymak, sınava girebilmek için hayati önem taşımaktadır.
Sınav Başlangıç ve Bitiş Saatleri: Sınav tam 10.15'te başlayacak ve toplam 130 dakika sürecektir. Sınavın bitiş saati 12.25 olarak belirlenmiştir.
Yanınızda Bulunması Gereken Zorunlu Belgeler: Sınava girebilmek için adayların yanlarında hem Sınav Giriş Belgesi'ni hem de geçerli bir kimlik belgesini (Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı) bulundurması zorunludur. Bu belgelerden biri eksik olduğu takdirde sınava girişinize izin verilmeyecektir.