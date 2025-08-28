KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2025-KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı

KPSS Sınav Günü İçin Önemli Hatırlatmalar

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı başlıyor. 7 Eylül 2025 Pazar günü yapılacak olan Genel Kültür – Genel Yetenek oturumuna katılacak adayların sınav günü dikkat etmesi gereken önemli kurallar ve saatler aşağıdadır:

Sınav Binasına Son Giriş Saati: Adaylar, saat 10.00'dan sonra kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır. Bu kurala uymak, sınava girebilmek için hayati önem taşımaktadır.

Sınav Başlangıç ve Bitiş Saatleri: Sınav tam 10.15'te başlayacak ve toplam 130 dakika sürecektir. Sınavın bitiş saati 12.25 olarak belirlenmiştir.

Yanınızda Bulunması Gereken Zorunlu Belgeler: Sınava girebilmek için adayların yanlarında hem Sınav Giriş Belgesi'ni hem de geçerli bir kimlik belgesini (Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı) bulundurması zorunludur. Bu belgelerden biri eksik olduğu takdirde sınava girişinize izin verilmeyecektir.