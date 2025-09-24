KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 KPSS sonuçları nereden öğrenilir?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte, memur olabilme hayaliyle sınava giren binlerce adayın gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2025 KPSS Lisans sonuç tarihi belli oldu.
2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan sınavların ardından sonuçların açıklanacağı tarih netleşti.
Buna göre, 7 Eylül'de yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ile 13-14 Eylül tarihlerinde tamamlanan KPSS Alan Bilgisi sınavlarının sonuçları, eş zamanlı olarak 10 Ekim 2025 tarihinde kamuoyuna duyurulacak.
KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara katılan adaylar, sonuçlarını kolay ve güvenli bir şekilde resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirler.
Sınav sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterlidir:
ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (https://ais.osym.gov.tr) giriş yapın.
Giriş sayfasında T.C. kimlik numaranızı ve size özel aday şifrenizi girin.
Giriş yaptıktan sonra, sonuçlarınızı gösteren ekrana yönlendirileceksiniz.
Sınav sonuç belgenizi görüntülemek ve çıktı almak için bu platformu kullanabilirsiniz. Güvenliğiniz için şifrenizi kimseyle paylaşmamanız önemlidir.
KPSS PUAN TÜRLERİ
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları, adayların atama hedeflerine göre farklı puan türlerinde (P1, P2, P3) hesaplanır. Her bir puan türü, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin farklı oranlarda ağırlıklandırılmasıyla belirlenir.
KPSS P1 Puanı
Bu puan türü, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin ağırlıklandırılarak hesaplandığı bir puan türüdür.
Genel Yetenek testi: %70
Genel Kültür testi: %30
KPSS P2 Puanı
P2 puanı hesaplanırken, testlerin ağırlığı aşağıdaki gibidir. Bu puan türü sadece lisans mezunları için hesaplanır; ön lisans ve ortaöğretim mezunlarının P2 puanı hesaplanmaz.
Genel Yetenek testi: %60
Genel Kültür testi: %40
KPSS P3 Puanı
P3 puanı, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin eşit ağırlıkta değerlendirildiği puan türüdür. Bu puan türü, genellikle lisans mezunları için açılan B Grubu kadrolarına yapılan atamalarda kullanılır.
Genel Yetenek testi: %50
Genel Kültür testi: %50