KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 KPSS sonuçları nereden öğrenilir?

KPSS PUAN TÜRLERİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları, adayların atama hedeflerine göre farklı puan türlerinde (P1, P2, P3) hesaplanır. Her bir puan türü, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin farklı oranlarda ağırlıklandırılmasıyla belirlenir.

KPSS P1 Puanı

Bu puan türü, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin ağırlıklandırılarak hesaplandığı bir puan türüdür.

Genel Yetenek testi: %70

Genel Kültür testi: %30

KPSS P2 Puanı

P2 puanı hesaplanırken, testlerin ağırlığı aşağıdaki gibidir. Bu puan türü sadece lisans mezunları için hesaplanır; ön lisans ve ortaöğretim mezunlarının P2 puanı hesaplanmaz.

Genel Yetenek testi: %60

Genel Kültür testi: %40

KPSS P3 Puanı

P3 puanı, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin eşit ağırlıkta değerlendirildiği puan türüdür. Bu puan türü, genellikle lisans mezunları için açılan B Grubu kadrolarına yapılan atamalarda kullanılır.

Genel Yetenek testi: %50

Genel Kültür testi: %50