KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2025/2 sonuçları nasıl öğrenilir?

Kamuda memuriyet hayali kuran binlerce aday için nefesler tutuldu. 25 Aralık'ta sona eren tercih işlemlerinin ardından, ÖSYM’nin yerleştirme sonuçlarını ilan etmesi beklenen kritik sürece girildi.
1 KPSS tercih sonuçları açıklandı mı?
2025 yılının son büyük merkezi ataması olan KPSS 2025/2 yerleştirmeleri için bekleyişte sona yaklaşıldı. Kamudaki boş kadrolara yerleşebilmek amacıyla 18-25 Aralık tarihleri arasında tercihlerini sisteme giren adaylar, Ocak ayının bu ilk günlerinde ÖSYM’den gelecek resmi açıklamaya kilitlendi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılının ilk mesai haftasına hızlı bir başlangıç yaptı. Bugün itibarıyla İSG ve Kaymakamlık sınav sonuçlarını erişime açan kurumun, merkezi yerleştirme olan KPSS 2025/2 sonuçlarını da hafta sonuna kadar ilan etmesi öngörülüyor.
2 KPSS 2025/2 sonuçları nasıl öğrenilir?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin resmi platformları üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Sonuç belgesinde adayların hangi kuruma yerleştiği veya herhangi bir kadroya yerleşemediği bilgisi yer alacak.
Adım Adım Sorgulama Rehberi:
ÖSYM Sonuç Sayfası: sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın.
İlgili Sekme: "KPSS-2025/2 Yerleştirme Sonuçları" başlığını seçin.
Kimlik Doğrulama: T.C. Kimlik No ve aday şifrenizi girin.
Kontrol: Yerleştiğiniz kurum ve taban-tavan puan verilerini inceleyin.
3 Atama Süreci Nasıl İşleyecek?
Merkezi atama sonucunda bir kadroya yerleşen adaylar için mülakat süreci uygulanmayacak. Hak sahipleri, yerleştikleri kurumun web sitesinde yayımlanacak olan "Atamaya Esas Belgeler" listesini hazırlayarak, belirtilen tarihlerde ilgili birime teslim edecekler. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının ardından göreve başlama işlemleri tamamlanacak.