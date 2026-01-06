KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2025/2 sonuçları nasıl öğrenilir?

2025 yılının son büyük merkezi ataması olan KPSS 2025/2 yerleştirmeleri için bekleyişte sona yaklaşıldı. Kamudaki boş kadrolara yerleşebilmek amacıyla 18-25 Aralık tarihleri arasında tercihlerini sisteme giren adaylar, Ocak ayının bu ilk günlerinde ÖSYM’den gelecek resmi açıklamaya kilitlendi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılının ilk mesai haftasına hızlı bir başlangıç yaptı. Bugün itibarıyla İSG ve Kaymakamlık sınav sonuçlarını erişime açan kurumun, merkezi yerleştirme olan KPSS 2025/2 sonuçlarını da hafta sonuna kadar ilan etmesi öngörülüyor.