2025-2026 akademik yılının başlamasıyla birlikte, üniversite öğrencileri ve yüksek lisans öğrencileri için hayati önem taşıyan KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının ne zaman erişime açılacağı büyük bir merak konusu oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından sağlanan bu destekler, öğrencilerin hem özel hem de eğitim hayatlarında büyük kolaylık sağlıyor.
2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu?
KYK burs başvurularının başlaması, genellikle ÖSYM ek yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleşiyor.
Önceki yılların takvimi baz alındığında, 2025-2026 akademik yılı için başvuruların:
Ekim ayının ortaları ile Kasım ayının ilk haftası arasında alınması bekleniyor. Resmi duyuru yapıldığında, başvurular e-Devlet kapısı üzerinden online olarak erişime açılacaktır.
KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanacak burs ve öğrenim kredisi için başvuru işlemleri kısa bir zaman sonra başlayacak. Henüz resmi tarih açıklanmasa da, başvuruların Ekim sonu veya Kasım başı gibi açılması bekleniyor.
Başvurular, her yıl olduğu gibi, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından belirlenecek tarihler arasında tamamen e-Devlet üzerinden online olarak alınacak.
e-Devlet Girişi: Adaylar öncelikle T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle e-Devlet Kapısı'na giriş yapmalıdır.
Arama: Giriş yaptıktan sonra, sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna:
"Gençlik ve Spor Bakanlığı" veya
"Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" yazarak doğrudan başvuru ekranına ulaşabilirler.
Bilgi Girişi: Başvuru ekranının devamında adaylardan;
Kişisel bilgiler,
Eğitim bilgileri,
Ekonomik durum gibi ilgili yerleri doldurmaları talep edilecektir.
Başvuruyu Tamamlama: Tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde dolduran adaylar, son aşamada "Başvuru Yap" kısmına tıklayarak işlemlerini tamamlayabileceklerdir.
KYK bursu artacak mı?
2025 yılı içerisinde memur, emekli, asgari ücret ve diğer birçok sosyal ödemede yapılan artışların ardından, üniversite öğrencilerine sağlanan KYK burs ve kredi ücretlerine de enflasyon ve diğer ekonomik veriler doğrultusunda zam yapılması bekleniyor.
Geçtiğimiz dönemde yapılan son artışla birlikte, lisans öğrencileri için aylık burs/kredi ücreti 3.000 TL olarak belirlenmişti.
Zam Oranlarına Göre Tahmini KYK Ücretleri
KYK burs ve kredi ücretlerine yapılacak zam oranı, genellikle Aralık ayı içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile kesinleşiyor. Eğer burs ücretleri beklenen enflasyon ve yeniden değerleme oranları doğrultusunda artırılırsa, tahmini yeni ücretler şöyle şekillenebilir:
|Tahmini Zam Oranı
|Mevcut Ücret (Lisans)
|Tahmini Yeni Ücret (Lisans)
|%30 Zam
|3.000 TL
|3.900 TL
|%40 Zam
|3.000 TL
|4.200 TL
|%50 Zam
|3.000 TL
|4.500 TL
Bu tahmini artışlar, resmi zam oranı belli olduğunda değişebilir. Resmi kararın Aralık 2025 ayında duyurulması ve yeni ücretlerin Ocak 2026'dan itibaren geçerli olması bekleniyor.