KYK bursu artacak mı?

2025 yılı içerisinde memur, emekli, asgari ücret ve diğer birçok sosyal ödemede yapılan artışların ardından, üniversite öğrencilerine sağlanan KYK burs ve kredi ücretlerine de enflasyon ve diğer ekonomik veriler doğrultusunda zam yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz dönemde yapılan son artışla birlikte, lisans öğrencileri için aylık burs/kredi ücreti 3.000 TL olarak belirlenmişti.

Zam Oranlarına Göre Tahmini KYK Ücretleri

KYK burs ve kredi ücretlerine yapılacak zam oranı, genellikle Aralık ayı içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile kesinleşiyor. Eğer burs ücretleri beklenen enflasyon ve yeniden değerleme oranları doğrultusunda artırılırsa, tahmini yeni ücretler şöyle şekillenebilir:

Tahmini Zam Oranı Mevcut Ücret (Lisans) Tahmini Yeni Ücret (Lisans) %30 Zam 3.000 TL 3.900 TL %40 Zam 3.000 TL 4.200 TL %50 Zam 3.000 TL 4.500 TL

Bu tahmini artışlar, resmi zam oranı belli olduğunda değişebilir. Resmi kararın Aralık 2025 ayında duyurulması ve yeni ücretlerin Ocak 2026'dan itibaren geçerli olması bekleniyor.