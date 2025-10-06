KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2025 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu?

KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?

Üniversite öğrencileri için hayati önem taşıyan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK burs ve kredi başvuruları için adaylar, resmî takvimin açıklanmasını bekliyor. Şu an itibarıyla GSB tarafından henüz net bir tarih açıklaması yapılmadı.

Başvuruların başlaması için beklenen en kritik aşama, ÖSYM'nin ek yerleştirme işlemlerinin tamamen sonuçlanmasıdır. Bu sürecin tamamlanmasının hemen ardından KYK başvurularının açılması bekleniyor.

Geçmiş yılların takvimleri referans alındığında, bu yıl için de benzer bir sürecin izlenmesi bekleniyor:

Beklenen Başlangıç: Başvurular, genellikle Ekim ayının ortaları ile Kasım ayının ilk haftası arasında alınmaya başlıyor.

Öğrenciler, GSB'den veya resmî KYK kanallarından yapılacak duyuruları yakından takip etmelidir. Başvurular başladığında, e-Devlet üzerinden yapılacaktır.