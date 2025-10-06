KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2025 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu?

2025-2026 akademik yılı için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından, öğrencilerin gözü artık GSB'ye (Gençlik ve Spor Bakanlığı) burs ve kredilere çevrilmiş durumda.
KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?
Üniversite öğrencileri için hayati önem taşıyan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK burs ve kredi başvuruları için adaylar, resmî takvimin açıklanmasını bekliyor. Şu an itibarıyla GSB tarafından henüz net bir tarih açıklaması yapılmadı.
Başvuruların başlaması için beklenen en kritik aşama, ÖSYM'nin ek yerleştirme işlemlerinin tamamen sonuçlanmasıdır. Bu sürecin tamamlanmasının hemen ardından KYK başvurularının açılması bekleniyor.
Geçmiş yılların takvimleri referans alındığında, bu yıl için de benzer bir sürecin izlenmesi bekleniyor:
Beklenen Başlangıç: Başvurular, genellikle Ekim ayının ortaları ile Kasım ayının ilk haftası arasında alınmaya başlıyor.
Öğrenciler, GSB'den veya resmî KYK kanallarından yapılacak duyuruları yakından takip etmelidir. Başvurular başladığında, e-Devlet üzerinden yapılacaktır.
KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından sağlanan KYK burs ve kredi imkanlarına başvurular, her yıl belirlenen tarihlerde tek bir platform üzerinden gerçekleştiriliyor: e-Devlet.
Başvuru tarihlerinin açıklanmasını bekleyen öğrencilerin, sorunsuz bir başvuru süreci geçirmeleri için e-Devlet sistemine erişimlerinin açık olması gerekiyor.
e-Devlet Girişi Nasıl Yapılır?
Başvurular başladığında sisteme giriş yapmak için izleyebileceğiniz yollar şunlardır:
e-Devlet Şifresi ile Giriş: Eğer şifreniz yoksa, herhangi bir PTT şubesine giderek şifrenizi alabilirsiniz.
Alternatif Giriş Yöntemleri: Şifreye alternatif olarak şu yöntemleri de kullanabilirsiniz:
İnternet Bankacılığı
e-İmza
Mobil İmza
T.C. Kimlik Kartı
KYK bursu artacak mı?
2025-2026 akademik yılı için üniversite öğrencilerine sağlanan KYK burs ve kredi desteklerinin miktarı, diğer sosyal ödemelerdeki artışa paralel olarak yükseltilecek. Memur, emekli ve asgari ücret gibi birçok kalemde yapılan artışlar göz önüne alındığında, enflasyon ve güncel ekonomik veriler doğrultusunda öğrencilerin alacağı burs ve kredi ücretleri de artırılacak.
KYK burs ve kredilerine yapılacak zam miktarı genellikle Aralık ayı içerisinde Cumhurbaşkanı veya Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından resmî olarak duyuruluyor.
Mevcut Ücret: Son yapılan artışla birlikte, lisans öğrencileri için burs/kredi ücreti aylık 3.000 TL olarak belirlenmişti.
Olası Zam Tahminleri
Yapılacak zam oranına bağlı olarak lisans öğrencileri için aylık burs/kredi miktarının alabileceği tahmini değerler şöyledir:
|Zam Oranı
|Yeni Aylık Burs/Kredi Miktarı (Lisans)
|%30 Zam
|3.900 TL
|%40 Zam
|4.200 TL
|%50 Zam
|4.500 TL