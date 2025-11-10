KYK ne zaman yatacak? 2025- 2026 KYK bursu ödemeleri toplu mu yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, burs veya kredi başvurusunda bulunup taahhütnamesini onaylayan üniversite öğrencileri ödemelerini almaya hak kazanacak. KYK burs ödemeleri için hak sahibi olan öğrenciler 9 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütname onaylarını yaptı. 2025-2026 eğitim yılında KYK burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler ilk ödemelere ve ödeme takvimine dair detayları merak ediyor

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklama, ilk defa burs/kredi alacak öğrencilerin ödeme takvimini ve sürecini netleştirmektedir.

KYK Burs/Kredi Ödeme Takvimi Detayları

Ödeme Başlangıcı: İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan Ekim ayından başlamak üzere, normal öğrenim süreleri boyunca ödeme yapılacak.

Aylık Ödeme Takvimi: Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10. günleri arasında gerçekleştirilecek.

ÖDEMELER TOPLU MU YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl KYK burs sonuçlarının ardından, burs almaya hak kazanan öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı.

Ancak henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan bu sene de 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu ilk ödemenin kaç aylık (Ekim ve Kasım dahil 2 aylık mı, yoksa daha fazla mı) olacağı hakkındaki kesin miktar bilgisi, GSB'nin ilerleyen günlerde yapacağı duyurularla netleşecektir.



