TOKİ başvuru parası iade ediliyor mu?

Sosyal konut hamlesi kapsamında 81 ilde 500 bin konut inşaa edilecek. Şehirlerin barınma talebi, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan projeye başvurular bugün başladı ve 19 Aralık'a kadar devam edecek. Başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanıyor. Başvurularla ilgili merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:
1 BAŞVURU BEDELİ VE KONTENJANLAR NE KADAR?
Projeye başvuru bedeli olarak 5 bin TL alınıyor. Başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecek. Konut Belirleme Kurasında kategorilere tahsis edilecek konut tipleri ise şöyle:
1- Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine: 2+1 tipi (65m²)
2- Gazi (Kıbrıs, Kore) Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)
3- En az %40 Engelli Vatandaşlara: 2+1 tipi (65m²)
4- Emekli Vatandaşlaraa: 1+1 tipi (55 m2) ve 2+1tipi (65m²)
5- 3 ve Daha Fazla Çocuklu Ailelere: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)
6- Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlara: 1+1 tipi (55 m2)
7- Diğer Alıcı Adaylarına: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)
2 ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERDEN BAŞVURU ÜCRETİ ALINMAYACAK
e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.
4 Taksit ödemeleri ne zaman başlar?
Hak sahiplerine konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak.