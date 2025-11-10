TOKİ başvuru parası iade ediliyor mu?

Projeye başvuru bedeli olarak 5 bin TL alınıyor. Başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecek. Konut Belirleme Kurasında kategorilere tahsis edilecek konut tipleri ise şöyle:

1- Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine: 2+1 tipi (65m²)

2- Gazi (Kıbrıs, Kore) Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)

3- En az %40 Engelli Vatandaşlara: 2+1 tipi (65m²)

4- Emekli Vatandaşlaraa: 1+1 tipi (55 m2) ve 2+1tipi (65m²)

5- 3 ve Daha Fazla Çocuklu Ailelere: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)

6- Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlara: 1+1 tipi (55 m2)

7- Diğer Alıcı Adaylarına: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)