TOKİ taksitleri sabit mi? Neye göre artacak?

Sosyal konut hamlesi kapsamında 81 ilde 500 bin konut inşaa edilecek. Şehirlerin barınma talebi, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan projeye başvurular bugün başladı ve 19 Aralık'a kadar devam edecek. Başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla önceki kampanyalarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak. Başvurularla ilgili merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:
1 BAŞVURU BEDELİ VE KONTENJANLAR NE KADAR?
Projeye başvuru bedeli olarak 5 bin TL alınıyor. Başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecek. Konut Belirleme Kurasında kategorilere tahsis edilecek konut tipleri ise şöyle:
1- Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine: 2+1 tipi (65m²)
2- Gazi (Kıbrıs, Kore) Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)
3- En az %40 Engelli Vatandaşlara: 2+1 tipi (65m²)
4- Emekli Vatandaşlaraa: 1+1 tipi (55 m2) ve 2+1tipi (65m²)
5- 3 ve Daha Fazla Çocuklu Ailelere: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)
6- Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlara: 1+1 tipi (55 m2)
7- Diğer Alıcı Adaylarına: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)
2 ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERDEN BAŞVURU ÜCRETİ ALINMAYACAK
e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.
3 TAKSİT ÖDEMELERİ NE NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Hak sahiplerine konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak.
4 TAKSİT ÖDEMELERİ SABİT Mİ, NEYE GÖRE ARTACAK?
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak. İlk dönemsel artış sözleşme imzalama tarihine göre İdarece belirlenecek.
5 KONUT FİYATLARI VE TAKSİTLER NE KADAR?
Tüm konutlar %10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksit tutarı 6 bin 750 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksiti 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 938 TL olacak. İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.