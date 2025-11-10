TOKİ taksitleri sabit mi? Neye göre artacak?

Sosyal konut hamlesi kapsamında 81 ilde 500 bin konut inşaa edilecek. Şehirlerin barınma talebi, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan projeye başvurular bugün başladı ve 19 Aralık'a kadar devam edecek. Başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla önceki kampanyalarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak. Başvurularla ilgili merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle: