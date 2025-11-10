ARA
Bu ağacı dikene devlet desteği... Süre daralıyor

Bu ağacı dikene devlet desteği... Süre daralıyor

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kapama kestane bahçesi projesine başvuruların başladığını duyurdu. 

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, projenin yüzde 75 Bakanlık, yüzde 25 çiftçi katkılı fidan desteği verileceğini belirtip, şu ifadeler kullanıldı:

"2025 TAKE projeleri kapsamında kapama kestane bahçesi projesi başvuruları başladı. Bakanlığımız tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında, TBS sistemine kayıtlı arazilerde en az 1 dekar alanda kapama kestane bahçesi tesisi için yüzde 75 Bakanlık, yüzde 25’i çiftçi katkılı fidan desteği sağlanacaktır. Kestane bahçesi kurmak isteyen üreticilerimizin dikkatine. Başvurular 14 Kasım 2025 mesai bitimine kadar İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize yapılacaktır" denildi.

