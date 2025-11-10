Ergün, mersin balığının doğal stoklarında yaygınlık gösterdikleri nehirlerde yumurtlama alanlarını belirleyerek 6 bin yavru bırakacaklarını ifade ederek, "Amacımız nesli tükenmekte olan balık türünün stoklarını artırmaktır." dedi.

Hasan Ergün, daha önceki projeler kapsamında markalayıp denize bıraktıkları 250 mersin balığının iç sularda ve Bulgaristan ile Gürcistan'da yakalanarak kendilerine ulaştırıldığını belirtti.

Mersin balığının havyarından etine kadar dünyada çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Ergün, avlanması, tüketilmesi ve satılması yasak olan bu balık türlerini yakalayan balıkçılardan SUMAE ile irtibata geçmelerini talep etti.

Enstitüde 25 yılda yürütülen projeler kapsamında Karaca ve Sivri Burun türlerinden elde edilen 20 bin balığın yetiştirilmesi için özel çiftliklere verildiğini belirten Ergün, bunların takiplerini de yaptıklarını sözlerine ekledi.