2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin gözü ilk ara tatil tarihlerine çevrildi. Kasım ayında yapılacak tatil öncesinde, okulların hangi tarihte kapanacağı ve derslerin ne zaman yeniden başlayacağı merak ediliyor.
Peki, Kasım ara tatili hangi gün başlayacak ve ne zaman bitecek? Okullar kaç gün tatil olacak? İkinci ara tatil ne zaman yapılacak? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...
1 2026-2027 birinci dönem ara tatili ne zaman?
MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ilk ara tatil 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Buna göre öğrenciler 16 Kasım Pazartesi günü tatile başlayacak, ara tatil 20 Kasım Cuma günü sona erecek.
2 Kasım ara tatili kaç gün sürecek?
Resmi takvime göre 16-20 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan ara tatil 5 iş günü olacak. Öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonlarının da dahil edilmesiyle öğrencilerin tatil süresi toplam 9 güne ulaşacak.
3 Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman başlayacak?
Okullarda 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dönemi, 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak.
Öğrencilerin "15 tatil" olarak da bildiği yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayarak 5 Şubat 2027 Cuma gününe kadar devam edecek.
İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
4 İkinci ara tatil ne zaman?
İkinci dönemde yapılacak ara tatil, 8 Mart 2027 tarihinde başlayıp 12 Mart 2027'de sona erecek ve 5 gün sürecek.