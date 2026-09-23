2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin gözü ilk ara tatil tarihlerine çevrildi. Kasım ayında yapılacak tatil öncesinde, okulların hangi tarihte kapanacağı ve derslerin ne zaman yeniden başlayacağı merak ediliyor.

Peki, Kasım ara tatili hangi gün başlayacak ve ne zaman bitecek? Okullar kaç gün tatil olacak? İkinci ara tatil ne zaman yapılacak? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...