Meteoroloji duyurdu: O bölgeler için kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, yarın gecenin ilk saatlerinden itibaren de Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde ise Gümüşhane çevreleri ile Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.