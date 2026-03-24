MSÜ açıklandı mı? 2026 MSÜ sınav sonucu sorgulama

Tercih Takvimi Belli Oldu mu?

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci için de kapı aralandı.

Tercih Dönemi: 2026 MSÜ tercihleri, 30 Mart – 24 Nisan 2026 tarihleri arasında personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

Kritik Detay: Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih yapacak adayların, mutlaka 2026-YKS başvurularını da yapmış olmaları ve ilgili TYT/AYT oturumlarına katılmaları gerekmektedir.