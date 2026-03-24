MSÜ açıklandı mı? 2026 MSÜ sınav sonucu sorgulama

645 binden fazla adayın katıldığı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) eğerlendirme süreci tamamlandı ve heyecanla beklenen puanlar ilan edildi.
MSÜ Sonuçları Nasıl Sorgulanır?
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi platformları üzerinden ulaşabilirler:
Resmi Web Sitesi: sonuc.osym.gov.tr
Giriş Yöntemi: T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifresi
Mobil Uygulama: ÖSYM AİS Mobil uygulaması üzerinden de sonuçlar görüntülenebilir.
Tercih Takvimi Belli Oldu mu?
Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci için de kapı aralandı.
Tercih Dönemi: 2026 MSÜ tercihleri, 30 Mart – 24 Nisan 2026 tarihleri arasında personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden alınacak.
Kritik Detay: Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih yapacak adayların, mutlaka 2026-YKS başvurularını da yapmış olmaları ve ilgili TYT/AYT oturumlarına katılmaları gerekmektedir.