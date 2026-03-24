ARA
DOLAR
44,35
0,05%
DOLAR
EURO
51,40
-0,20%
EURO
ALTIN
6799,72
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
MSÜ açıklandı mı? 2026 MSÜ sınav sonucu sorgulama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınav sonuçlarını bugün (24 Mart 2026) saat 10.05 itibarıyla resmen erişime açtı. İşte 2026 MSÜ sınav sonucu sorgulama

ekonomist@bigmedia.com.tr

645 binden fazla adayın katıldığı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) eğerlendirme süreci tamamlandı ve heyecanla beklenen puanlar ilan edildi.

MSÜ Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi platformları üzerinden ulaşabilirler:

Resmi Web Sitesi: sonuc.osym.gov.tr

Giriş Yöntemi: T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifresi

Mobil Uygulama: ÖSYM AİS Mobil uygulaması üzerinden de sonuçlar görüntülenebilir.

Tercih Takvimi Belli Oldu mu?

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci için de kapı aralandı.

Tercih Dönemi: 2026 MSÜ tercihleri, 30 Mart – 24 Nisan 2026 tarihleri arasında personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

Kritik Detay: Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih yapacak adayların, mutlaka 2026-YKS başvurularını da yapmış olmaları ve ilgili TYT/AYT oturumlarına katılmaları gerekmektedir.

2026 MSÜ Hakkında Bazı Veriler

Sınav Tarihi: 1 Mart 2026

Aday Sayısı: 645.406 başvuru

Soru Sayısı: 120 (Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri)

Önemli Not: ÖSYM, sonuç belgelerini adayların adresine posta yoluyla göndermeyecektir. İnternet üzerinden ilan edilen sonuçlar resmi tebliğ hükmündedir.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL