Riskleri fırsata çevirebiliriz

Değerli okurlar merhaba,

Türk iş dünyasının en güçlü kası ise bu tarz krizlere karşı dayanaklılığı ve çözüm üretme kabiliyeti. Bu krizden fırsat yaratabilecek miyiz? Hepimiz göreceğiz. UEZ 2026’da da üzerinde en çok durulan konulardan biriydi, krizler karşısında olası fırsatlar.

Değerli okurlar, bu sayıda sizlere birbiriyle bağlantılı konularıyla, kapsamlı bir içerik hazırladık. Kapak haberimizde özel markalı (PL) ürün pazarını, pazardaki fırsatları inceledik. Editörümüz Özlem Bay Yılmaz’ın araştırma haberine göre 1 trilyon TL’yi bulan pazarın büyüklüğü 2030 yılında 3,2 trilyon TL’yi bulabilecek kapasiteye sahip. Ekonomik darboğazın da etkisiyle tüketici tarafında artan talep, fiyat-performans odaklı tüketici davranışı ve perakendecilerin stratejik hamleleri büyümenin kalıcı hale geldiği görülüyor. PL artık alternatif değil, perakende markaları için ‘ana akım’ tercih haline geliyor. Sadece iç pazarda değil, üreticiler için dış pazarlarda da fırsatlar olduğu görülüyor.

Dikkatinizi çekmek istediğim bir diğer haber, editörümüz Ayşegül Sakarya Pehlivan’ın hazırladığı perakende gıda pazarında yaşanan değişim. Sabancı Grubu’nun CarrefourSa’yı A101’e satışıyla birlikte sektörde kartlar yeniden dağıtılıyor. Sabancı demişken, ikinci yüzyılına giren Sabancı Holding’in ‘yatırım holding’i modeliyle büyüme beklentilerini de kaleme aldık.

Giriş haberinde ise kadın girişimcileri odağımıza aldık. Editörümüz Burcu Tuvay, kadın girişimcilere verilen destekleri kapsamlı bir dosya olarak hazırladı. Kadın girişimcilik ekosistemine ayrıca önem verdiğimizi çok kez burada ifade ettim. Biliyorsunuz 19 yıldır Garanti BBVA ve KAGİDER ile birlikte Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nı yapıyoruz. 19 yılda 50 binin üzerinde kadın girişimci yarışmamıza başvuru gerçekleştirdi. Bu süreçte kadın girişimciliğinin girişimcilik ekosistemi içindeki payı yüzde 3-4’lerden yüzde 12-13’lere çıktı. Hiç mütevazi olmayacağım, bu gelişimde aslan payı Ekonomist, Garanti BBVA ve KAGİDER’indir. Ödül töreninin haberini sayfalarımızda okuyabilirsiniz.

Dergimiz piyasada olduğu süreçte 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayacağız. Hepimizin bayramı kutlu olsun.

Sağlıkla kalın.