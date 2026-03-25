MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? 2026 MSÜ tercih tarihleri

Tercih İşlemi Nasıl Yapılacak?

Tercihler ÖSYM üzerinden değil, MSB Personel Temin Daire Başkanlığı üzerinden yapılacaktır:

Giriş: personeltemin.msb.gov.tr adresine gidin.

Kimlik Doğrulama: T.C. Kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın.

Sıralama: Harp Okulları ve Astsubay MYO tercihlerini "en çok istediğinizden en az istediğinize doğru" sıralayın.

Unutulmaması Gereken Kritik Detaylar

Tercih Yapma Zorunluluğu: MSÜ puanınız ne kadar yüksek olursa olsun, bu sistem üzerinden tercih yapmayan adaylar 2. seçim aşamalarına (mülakat, spor testi vb.) çağrılmayacaktır.

YKS Şartı: Tercih yapsanız dahi, Harp Okulları için AYT'ye, Meslek Yüksekokulları için TYT'ye girmeyi ve belirlenecek baraj puanı aşmayı unutmamalısınız.