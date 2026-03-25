  • MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? 2026 MSÜ tercih tarihleri

MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? 2026 MSÜ tercih tarihleri

24 Mart Salı günü sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, 2026-MSÜ adayları için en kritik aşama olan tercih süreci resmen gündeme oturdu. Peki MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? 2026 MSÜ tercih tarihleri

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? 2026 MSÜ tercih tarihleri

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) adayları için sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi en kritik sürece, yani tercih maratonuna girilmiş durumda. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) henüz resmi tarihleri içeren tercih kılavuzunu yayımlamamış olsa da, geçmiş yıllardaki takvimler bu yılın yol haritasını net bir şekilde çiziyor.

Tahmini Tercih Takvimi

Geçen yıl sonuçların açıklanmasından yaklaşık 6 gün sonra tercihlerin başlamış olması, bu yıl için de güçlü bir işaret fişeği:

Beklenen Başlangıç: 30 Mart 2026 Pazartesi

Beklenen Bitiş: Nisan ayının üçüncü haftası (Tahminen 20-24 Nisan 2026)

Tercih Yaparken Hangi Puanlar Baz Alınacak?

2026 yılına ait kesin taban ve tavan puanlar ancak yerleştirmeler tamamlandıktan sonra oluşacaktır. Bu nedenle, tercih listenizi oluştururken 2025 yılı MSÜ taban puanlarını referans almanız hayati önem taşır:

Okul TürüPuan TürüErkek Aday (2025)Kadın Aday (2025)
Hava Harp OkuluSayısal (SAY)340,299363,384
Deniz / Kara Harp OkuluSayısal (SAY)287,917355,608
Kara Harp OkuluEşit Ağırlık (EA)288,102362,434
Astsubay MYOGenel Puan252,169327,919

Tercih İşlemi Nasıl Yapılacak?

Tercihler ÖSYM üzerinden değil, MSB Personel Temin Daire Başkanlığı üzerinden yapılacaktır:

Giriş: personeltemin.msb.gov.tr adresine gidin.

Kimlik Doğrulama: T.C. Kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın.

Sıralama: Harp Okulları ve Astsubay MYO tercihlerini "en çok istediğinizden en az istediğinize doğru" sıralayın.

Unutulmaması Gereken Kritik Detaylar

Tercih Yapma Zorunluluğu: MSÜ puanınız ne kadar yüksek olursa olsun, bu sistem üzerinden tercih yapmayan adaylar 2. seçim aşamalarına (mülakat, spor testi vb.) çağrılmayacaktır.

YKS Şartı: Tercih yapsanız dahi, Harp Okulları için AYT'ye, Meslek Yüksekokulları için TYT'ye girmeyi ve belirlenecek baraj puanı aşmayı unutmamalısınız.
