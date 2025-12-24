Nisan ara tatili ne zaman? 2026 ikinci ara tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, ikinci dönem ara tatili için beklenen tarihler netleşti. Bu yılki ikinci ara tatili özel kılan durum ise Ramazan Bayramı ile tamamen aynı haftaya denk gelmesi.

İşte veli ve öğrencilerin merak ettiği o takvimin detayları:

Nisan ara tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre ara tatil Mart ayında yapılacak. Takvimdeki çakışma şu şekilde gerçekleşiyor:

Ara Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı (1. Gün): 20 Mart 2026 Cuma

Ara Tatil Bitişi: 20 Mart 2026 Cuma

Sonuç: Hafta sonları ile birlikte öğrenciler, 14 Mart Cumartesi gününden başlayıp 22 Mart Pazar gününe kadar toplamda 9 günlük kesintisiz bir tatil yapacaklar.