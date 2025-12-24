ARA
DOLAR
42,85
0,05%
DOLAR
EURO
50,62
-0,15%
EURO
GRAM ALTIN
6168,63
-0,39%
GRAM ALTIN
BIST 100
11340,10
0,44%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Nisan ara tatili ne zaman? 2026 ikinci ara tatil tarihleri

Nisan ara tatili ne zaman? 2026 ikinci ara tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimiyle birlikte, öğrencilerin ikinci dönemde yapacağı mola tarihleri netleşti. Bu yılki ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelmesi sebebiyle dikkat çekiyor. Peki Nisan ara tatili ne zaman? 2026 ikinci ara tatil tarihleri


Nisan ara tatili ne zaman? 2026 ikinci ara tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, ikinci dönem ara tatili için beklenen tarihler netleşti. Bu yılki ikinci ara tatili özel kılan durum ise Ramazan Bayramı ile tamamen aynı haftaya denk gelmesi.

İşte veli ve öğrencilerin merak ettiği o takvimin detayları:

Nisan ara tatili ne zaman? 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre ara tatil Mart ayında yapılacak. Takvimdeki çakışma şu şekilde gerçekleşiyor:

Ara Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı (1. Gün): 20 Mart 2026 Cuma

Ara Tatil Bitişi: 20 Mart 2026 Cuma

Sonuç: Hafta sonları ile birlikte öğrenciler, 14 Mart Cumartesi gününden başlayıp 22 Mart Pazar gününe kadar toplamda 9 günlük kesintisiz bir tatil yapacaklar.

İlgili Haberler
15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı? Öğrencilerin gözü 2026 MEB sömestr tatilinde
15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı? Öğrencilerin gözü 2026 MEB sömestr tatilinde
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL