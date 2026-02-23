ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 119.ÖGG sınav sonuç tarihi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından dün gerçekleştirilen 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavının ardından, binlerce adayın heyecanlı bekleyişi başladı. Sınav kılavuzunda yer alan resmi takvime göre, değerlendirme süreci yaklaşık üç hafta sürecek.