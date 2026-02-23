ARA
  ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 119.ÖGG sınav sonuç tarihi

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 119.ÖGG sınav sonuç tarihi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavı, 22 Şubat 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın hemen ardından adaylar için en kritik aşama olan sonuçların açıklanacağı tarih de resmi kılavuzla netleşti. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 119.ÖGG sınav sonuç tarihi

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 119.ÖGG sınav sonuç tarihi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından dün gerçekleştirilen 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavının ardından, binlerce adayın heyecanlı bekleyişi başladı. Sınav kılavuzunda yer alan resmi takvime göre, değerlendirme süreci yaklaşık üç hafta sürecek. 

