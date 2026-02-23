ARA
  İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da ne zaman, hangi günler kar var?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’dan gelen son değerlendirmelere göre İstanbul, Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da ne zaman, hangi günler kar var?



AKOM ve Meteoroloji’den gelen son veriler, İstanbul’un Şubat ayını "bahar tadında" kapatıp Mart ayını "kış sertliğinde" karşılayacağını doğruluyor. Bugün (23 Şubat 2026) lodosun etkisiyle ısınan hava, haftanın geri kalanında yerini dondurucu bir soğuğa bırakacak.

23 - 25 Şubat: "Yalancı Bahar" Dönemi

Pazartesi ve Salı: Sıcaklıklar 10°C ile 13°C arasında seyredecek. Güneyden esen (lodos) rüzgarların taşıdığı ılık hava, kış güneşini hissettirmeye devam edecek.

Çarşamba: Hava durumunda kırılma noktası başlıyor. Rüzgarın kuzeye (poyraz ve karayel) dönmesiyle sağanak yağışlar şehre giriş yapacak ve sıcaklıklar hızla 5°C seviyelerine inecek.

 

 

Hafta Sonu: Kar Kapıda mı?

AKOM’un raporuna göre asıl soğuk dalgası hafta sonu etkisini tam olarak gösterecek:

1 Mart Pazar: Kış mevsiminin son demleri, Mart ayının ilk gününde sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Sıcaklığın 2°C'ye kadar düşmesiyle birlikte, yağışların şehir genelinde "Karla Karışık Yağmur" şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yüksek Kesimler: Aydos, Çamlıca, Arnavutköy ve Çatalca gibi yüksek rakımlı bölgelerde bu yağışın doğrudan kar şeklinde düşme ihtimali oldukça yüksek.

 

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ani Sıcaklık Farkı: Sadece 2-3 gün içerisinde sıcaklığın 10-11 derece birden düşecek olması, sağlığınızı ve araç performansını olumsuz etkileyebilir.

Rüzgarın Gücü: Karayelin etkisiyle hissedilen sıcaklık, termometrelerin gösterdiği 2°C'nin de altına inebilir.

Kış Lastiği: Mart ayına girerken kış lastiği uygulamasının (ticari araçlar için) hala devam ettiğini ve olası karla karışık yağışlarda sürüş güvenliği için önemli olduğunu hatırlatmakta fayda var.
