İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da ne zaman, hangi günler kar var?

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ani Sıcaklık Farkı: Sadece 2-3 gün içerisinde sıcaklığın 10-11 derece birden düşecek olması, sağlığınızı ve araç performansını olumsuz etkileyebilir.

Rüzgarın Gücü: Karayelin etkisiyle hissedilen sıcaklık, termometrelerin gösterdiği 2°C'nin de altına inebilir.

Kış Lastiği: Mart ayına girerken kış lastiği uygulamasının (ticari araçlar için) hala devam ettiğini ve olası karla karışık yağışlarda sürüş güvenliği için önemli olduğunu hatırlatmakta fayda var.