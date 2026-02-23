AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? 2026 AÖF sınav takvimi

Kayıt Yenilemede Son Saatler

Daha önce 16 Şubat olarak duyurulan son tarih, üniversite yönetimi tarafından 23 Şubat 2026 Pazartesi gününe kadar uzatılmıştı.

Ders Seçimi (Ekle-Sil): Bugün saat 22.00'ye kadar aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden tamamlanmalıdır.

Ödeme İşlemleri: Ders seçimini yapan adayların kayıt ücretlerini bugün en geç saat 22.30'a kadar yatırmaları gerekmektedir.

Önemli: Ödeme yapılmadığı takdirde ders seçimi geçersiz sayılacak ve öğrenci Bahar Dönemi sınavlarına giremeyecektir.