  • AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? 2026 AÖF sınav takvimi

AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? 2026 AÖF sınav takvimi

2025-2026 akademik yılı Bahar Dönemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için kritik bir haftaya girildi. Peki AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? 2026 AÖF sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için 2025-2026 akademik yılı Bahar Dönemi süreci bugün itibarıyla en kritik aşamasına ulaştı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle uzatılan kayıt yenileme işlemleri için bugün (23 Şubat 2026) son gün.

Kayıt Yenilemede Son Saatler

Daha önce 16 Şubat olarak duyurulan son tarih, üniversite yönetimi tarafından 23 Şubat 2026 Pazartesi gününe kadar uzatılmıştı.

Ders Seçimi (Ekle-Sil): Bugün saat 22.00'ye kadar aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden tamamlanmalıdır.

Ödeme İşlemleri: Ders seçimini yapan adayların kayıt ücretlerini bugün en geç saat 22.30'a kadar yatırmaları gerekmektedir.

Önemli: Ödeme yapılmadığı takdirde ders seçimi geçersiz sayılacak ve öğrenci Bahar Dönemi sınavlarına giremeyecektir.

2026 Bahar Dönemi ve Yaz Okulu Sınav Takvimi

Kayıt sürecinin hemen ardından hazırlık aşamasına geçecek öğrenciler için sınav tarihleri netleşti:

Sınav TürüSınav Tarihi
Bahar Dönemi Ara Sınavı (Vize)04 - 05 Nisan 2026
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final)09 - 10 Mayıs 2026
AÖF Yaz Okulu Sınavı22 Ağustos 2026

Sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden 7-10 gün önce yayınlanmaktadır. Adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgelerini öğrenci otomasyonu üzerinden takip edebilirler. Ara sınavlar için belgelerin Mart ayının son haftasında erişime açılması bekleniyor.

Kayıt yenileme işleminin onaylanıp onaylanmadığını, ödeme yaptıktan yaklaşık 1 saat sonra öğrenci otomasyonundaki "Kayıt Bilgi" kısmından mutlaka kontrol etmelisiniz. Kaydı onaylanmayan adayların vakit kaybetmeden AÖF Destek Hattı ile iletişime geçmesi önerilir.
