Kabine bugün toplanıyor: Ekonomi gündeminde hangi başlıklar var?

Kabine, üç haftalık aranın ardından bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yeniden toplanacak.

Toplantıda ele alınacak başlıklar ise merak konusu oldu.

Ekonomi gündeminde hangi başlıklar var?

Ekonomi gündeminde enflasyonla mücadeledeki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. Ramazan döneminde gerçekleştirilen fahiş fiyat denetimleri gözden geçirilirken, fiyat istikrarını güçlendirmeye yönelik adımlar ve denetim süreçleri Kabine’de ele alınacak.

Ayrıca emeklilere ödenen 4 bin TL tutarındaki bayram ikramiyesinde artış olup olmayacağı da toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer alacak.

Masadaki diğer başlıklar neler?

Toplantıda, terörsüz Türkiye sürecinde ulaşılan son durum ele alınacak. Bu hedef doğrultusunda TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hazırladığı ortak rapor ile bundan sonraki hukuki adımlar Kabine’nin gündem maddeleri arasında yer alacak.

ABD’nin son haftalarda Ortadoğu’ya gerçekleştirdiği askeri sevkiyat ve İran’a yönelik olası bir saldırının doğurabileceği riskler Kabine’de ele alınacak.

Öte yandan, Gazze'deki son gelişmelerin de masaya yatırılması bekleniyor.