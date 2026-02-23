İstanbul’da toplu taşımaya hız freni: Otobüslerde azami sınır güncellendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte ulaşım güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Toplu taşımada otobüs kazalarına yol açan aşırı hızın önüne geçilmesi amacıyla özel bir sistem devreye alındı.
NTV’de yer alan habere göre, bugün itibarıyla İETT ve Özel Halk Otobüslerinin azami hızı 70 km/s ile sınırlandırıldı. Yapılan sistem güncellemesi kapsamında araçların hız bilgileri dijital ortam üzerinden izlenerek anlık olarak takip edilecek.
1 Otomatik uyarı ve ihlal kaydı oluşturulacak
Hız sınırının ihlal edilmesi halinde sistem tarafından görevli personel için otomatik bir uyarı ve ihlal kaydı oluşturulacak. Bu kayıtlar arşivlenerek ilgili birimlerce gerekli inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulacak.
2 Şoförlere yönelik de uyarılar yapıldı
Yapılan açıklamada, can ve yolcu güvenliği ile trafik kurallarına uyum ve kurumsal sorumluluk bilinci kapsamında şoförlere yönelik uyarılar yapıldığı da bildirildi.
3 Can güvenliği açısından risk oluşturuyor
Duraklar arasındaki mesafenin kısa olması ve yoğun trafik gibi etkenler nedeniyle şehir içinde çalışan otobüsler genellikle 30-40 kilometre hızla ilerliyor.
Ancak otoyola çıkan bazı otobüslerin yüksek hızlara ulaşması can ve yolcu güvenliği açısından risk oluşturabiliyor. Bu kapsamda otoyola çıkan otobüsler için azami hız 70 kilometre olarak belirlendi.
4 2 dakika 34 saniyelik bir fark oluşuyor
Azami hız sınırının 70 kilometre olarak belirlenmesinin yolculuk süresinde yaklaşık 2 dakika 34 saniyelik bir fark oluşturduğu hesaplandı.
İETT’nin kararına yönelik süre uzayacağı yönünde eleştiriler yapılırken, bu farkın güvenlik açısından sınırlı bir etki yarattığı değerlendiriliyor.