  • İstanbul’da toplu taşımaya hız freni: Otobüslerde azami sınır güncellendi

Güvenli toplu ulaşım hedefiyle İstanbul’da İETT ve Özel Halk Otobüsleri için hız limiti 70 kilometreye düşürüldü. Araçların hız sınırını artırması durumunda ise görevli personel için ihlal kaydı oluşturulacağı öğrenildi.

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte ulaşım güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Toplu taşımada otobüs kazalarına yol açan aşırı hızın önüne geçilmesi amacıyla özel bir sistem devreye alındı.

NTV’de yer alan habere göre, bugün itibarıyla İETT ve Özel Halk Otobüslerinin azami hızı 70 km/s ile sınırlandırıldı. Yapılan sistem güncellemesi kapsamında araçların hız bilgileri dijital ortam üzerinden izlenerek anlık olarak takip edilecek.
 

1 Otomatik uyarı ve ihlal kaydı oluşturulacak

Otomatik uyarı ve ihlal kaydı oluşturulacak

Hız sınırının ihlal edilmesi halinde sistem tarafından görevli personel için otomatik bir uyarı ve ihlal kaydı oluşturulacak. Bu kayıtlar arşivlenerek ilgili birimlerce gerekli inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulacak.

2 Şoförlere yönelik de uyarılar yapıldı

Şoförlere yönelik de uyarılar yapıldı

Yapılan açıklamada, can ve yolcu güvenliği ile trafik kurallarına uyum ve kurumsal sorumluluk bilinci kapsamında şoförlere yönelik uyarılar yapıldığı da bildirildi.

3 Can güvenliği açısından risk oluşturuyor

Can güvenliği açısından risk oluşturuyor

Duraklar arasındaki mesafenin kısa olması ve yoğun trafik gibi etkenler nedeniyle şehir içinde çalışan otobüsler genellikle 30-40 kilometre hızla ilerliyor. 

Ancak otoyola çıkan bazı otobüslerin yüksek hızlara ulaşması can ve yolcu güvenliği açısından risk oluşturabiliyor. Bu kapsamda otoyola çıkan otobüsler için azami hız 70 kilometre olarak belirlendi.

4 2 dakika 34 saniyelik bir fark oluşuyor

2 dakika 34 saniyelik bir fark oluşuyor

Azami hız sınırının 70 kilometre olarak belirlenmesinin yolculuk süresinde yaklaşık 2 dakika 34 saniyelik bir fark oluşturduğu hesaplandı.

İETT’nin kararına yönelik süre uzayacağı yönünde eleştiriler yapılırken, bu farkın güvenlik açısından sınırlı bir etki yarattığı değerlendiriliyor.
0
