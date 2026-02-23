İstanbul’da toplu taşımaya hız freni: Otobüslerde azami sınır güncellendi

Duraklar arasındaki mesafenin kısa olması ve yoğun trafik gibi etkenler nedeniyle şehir içinde çalışan otobüsler genellikle 30-40 kilometre hızla ilerliyor.

Ancak otoyola çıkan bazı otobüslerin yüksek hızlara ulaşması can ve yolcu güvenliği açısından risk oluşturabiliyor. Bu kapsamda otoyola çıkan otobüsler için azami hız 70 kilometre olarak belirlendi.