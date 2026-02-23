Emekli bayram ikramiyesi 2026 ne kadar olacak? Hangi tarihte hesaplara yatacak?

2026 yılına girilmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin odak noktası Ramazan Bayramı ikramiyesi oldu. 2025 yılında 4.000 TL olarak uygulanan ikramiye tutarı için bu yıl ekonomi yönetiminin masasında ciddi bir artış çalışması bulunuyor.
2026 yılı için emekli bayram ikramiyesi hesaplamaları, farklı zam senaryolarıyla birlikte milyonlarca vatandaşın gündemine yerleşmiş durumda. 2025 yılındaki 4.000 TL’lik baz rakam üzerinden yapılan projeksiyonlar, ikramiyelerin hangi ekonomik veriye endeksleneceğine göre ciddi farklılıklar gösteriyor.
2026 Bayram İkramiyesi Zam Senaryoları
Eğer hükümet ikramiye artışını belirli bir orana sabitlemek isterse karşımıza çıkan tablo şu şekildedir:
Enflasyon Bazlı Artış (%30,89): İkramiyeyi en üst seviyeye taşıyan senaryodur. Bu durumda rakam 5.235 TL'ye ulaşmaktadır.
Asgari Ücret Endeksli (%27): Bu oran uygulandığında ikramiye 5.080 TL olmaktadır.
Memur Emeklisi Zammı (%18,6): Bu senaryoda tutar 4.744 TL seviyesinde kalmaktadır.
SSK ve Bağ-Kur Zammı (%12,19): En düşük artış senaryosu olup rakam 4.487 TL olarak hesaplanmaktadır.
Kimler İkramiye Alabilecek?
Sadece emekli aylığı alanlar değil, SGK şemsiyesi altındaki pek çok hak sahibi bu ödemeden yararlanabilmektedir:
Emekliler ve Maluller: Yaşlılık ve malullük aylığı alan herkes.
Dul ve Yetimler: Vefat eden sigortalının hak sahipleri (aylık hisseleri oranında).
İş Kazası Mağdurları: Sürekli iş göremezlik geliri alanlar.
Yurt Dışı Borçlanması Yapanlar: Sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında kısmi aylık alanlar.
Şehit Yakınları ve Gaziler: Muharip gaziler, güvenlik korucuları ve terörden zarar gören siviller.