Emekli bayram ikramiyesi 2026 ne kadar olacak? Hangi tarihte hesaplara yatacak?

2026 yılı için emekli bayram ikramiyesi hesaplamaları, farklı zam senaryolarıyla birlikte milyonlarca vatandaşın gündemine yerleşmiş durumda. 2025 yılındaki 4.000 TL’lik baz rakam üzerinden yapılan projeksiyonlar, ikramiyelerin hangi ekonomik veriye endeksleneceğine göre ciddi farklılıklar gösteriyor.

2026 Bayram İkramiyesi Zam Senaryoları

Eğer hükümet ikramiye artışını belirli bir orana sabitlemek isterse karşımıza çıkan tablo şu şekildedir:

Enflasyon Bazlı Artış (%30,89): İkramiyeyi en üst seviyeye taşıyan senaryodur. Bu durumda rakam 5.235 TL'ye ulaşmaktadır.

Asgari Ücret Endeksli (%27): Bu oran uygulandığında ikramiye 5.080 TL olmaktadır.

Memur Emeklisi Zammı (%18,6): Bu senaryoda tutar 4.744 TL seviyesinde kalmaktadır.

SSK ve Bağ-Kur Zammı (%12,19): En düşük artış senaryosu olup rakam 4.487 TL olarak hesaplanmaktadır.