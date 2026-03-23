Ormanlar için kadınlardan yoğun mesai: Bursa'da sahada aktif görev

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan kadın çalışanlar, “Türkiye’nin akciğerleri” olarak nitelendirilen ormanların korunması için sahada aktif rol üstleniyor.
Gece gündüz demeden görev yapan ekipler, yangınla mücadeleden denetim faaliyetlerine kadar birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor.
1 Birçok alanda aktif sorumluluk üstleniyorlar
Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde çalışan 25 kadın orman işletme şefi, farklı branşlarda görev yapan 34 kadın mühendis, 26 kadın orman muhafaza memuru, ekim-dikim ve ağaçlandırma, bakım faaliyetleri, ağaçların kimliklendirilmesi ve damgalandırılması, orman yangınlarıyla mücadele, orman emvalinin nakliye kontrolü ve denetim süreçleri gibi alanda aktif sorumluluk üstleniyor.
2 Orman şefi, 22 bin hektarlık alandan sorumlu
Yaklaşık 6 yıldır teşkilatta görev yapan 35 yaşındaki Harmancık Orman İşletme Şefi Leyla Koca, AA muhabirine, 13 bini ormanlık alan olmak üzere 22 bin hektar alandan sorumlu olduğunu söyledi.
3 "Bu mesleği yapabileceğime orada karar verdim"
Amcası ve eniştesinin de orman teşkilatında çalıştığını, onların vesilesiyle çocukluğunun doğayla iç içe geçtiğini belirten Koca, "İşletme şeflerini gördüm ve bu mesleği yapabileceğime orada karar verdim. Doğayı da seviyorum. Mesleğe başladığımda çok heyecanlı olduğumu, çok korktuğumu hatırlıyorum." dedi.
4 "Orman yönetim planlarıyla ormanların geleceği için çalışıyoruz"
Koca, sevdiği bir ortamda çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, şöyle devam etti:
"Burada ekim dikim çalışmaları yapıyoruz. Fidanın zamanla büyüdüğünü görüyorsunuz. Emek veriyorsunuz ve karşılığını görüyorsunuz. Mesleğe dair en güzel şey bu sanırım. Orman yönetim planlarıyla ormanların geleceği için çalışıyoruz. Ormanlar sadece ağaçlardan ibaret değil, sahada çalışırken yaban hayatını görmek, onları gözlemlemek, en unutulmaz anı oluyor."
5 4 yıldır görevini sürdürüyor
Orhaneli Orman İşletme Şefi 30 yaşındaki Kübra Şeşen, 4 yıldır görevini sürdürdüğünü, 6 bini ormanlık alan olmak üzere 12 bin hektar alandan sorumlu olduğunu ifade etti.
6 Mesleğini babasının yönlendirmesiyle seçti
Çocukluk yıllarında ormana yakın bir evde oturduklarını, bu sebeple içinde hep bir doğa sevgisi olduğunu belirten Şeşen, mesleği bu sevgiden yola çıkarak babasının da yönlendirmesiyle seçtiğini anlattı.
7 "Mesleğe başladığım günün heyecanını halen hissediyorum"
Şeşen, mesleğe başladığı günün heyecanını halen hissettiğini vurgulayarak, "Beni meslekte en çok heyecanlandıran olumlu ve olumsuz iki şey var. Orman yangın ihbarı geldiğinde heyecan duyuyoruz, endişeyle beraber. Sahaya gidip orman yangınını görene kadar ve müdahale edene kadar endişeyle beraber heyecanımız oluyor. Bir de gençleştirme ve ağaçlandırma çalışmalarında özellikle sahaya gidip başarı aldıktan sonra çok mutlu oluyorum." dedi.
8 Genç meslektaşlarına tavsiyelerde bulundu
Doğayı seven ve kendine güveni olan, zorlu şartlarda çalışmayı göze alan herkesin bu mesleği yapabileceğini aktaran Şeşen, genç meslektaşlarına kendilerine güvenmelerini ve hedefleri doğrultusunda ilerlemelerini tavsiye etti.
9 "Alan büyük olduğu için sorumluluk da büyük"
Şeşen, şefliğin sorumluluk alanının geniş olduğunu belirterek, "Alan büyük olduğu için sorumluluğumuz da büyük. Kadın, erkek ayrımı yapmadan zorlu şartlarla mücadele ediyoruz. Bu, aynı zamanda gurur verici bir durum." dedi.
10 "Bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz"
Orman Haftası dolayısıyla farkındalık kazandırmak için çalıştıklarını anlatan Şeşen, "Okullara gidip eğitimler yapıyoruz, mahalle muhtarlıklarına uğrayıp halkımızı toplayıp onlara broşürler dağıtıyoruz, afişler asıyoruz, bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.