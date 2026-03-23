ARA
DOLAR
44,35
0,10%
DOLAR
EURO
51,46
-0,06%
EURO
ALTIN
6683,79
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
TOKİ Çorum kurası ne zaman çekilecek? 2026 TOKİ Çorum kura çekilişi tarihi

"Yüzyılın Konut Projesi" olarak adlandırılan 500 bin sosyal konut hamlesinde Çorum merkez ve ilçelerinde inşa edilecek toplam 2 bin 867 konut için başvuru değerlendirme süreci tamamlanarak kuraya katılmaya hak kazananların isim listeleri erişime açıldı. Peki TOKİ Çorum kurası ne zaman çekilecek? 2026 TOKİ Çorum kura çekilişi tarihi

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Çorum genelinde inşa edilecek 2 bin 867 konut için beklenen kura maratonunda kritik bir aşamaya gelindi. Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte, Merkez ilçeden Uğurludağ'a kadar geniş bir bölgeyi kapsayan projenin hak sahiplerini belirleyecek kura takvimi için geri sayım başladı.

 

 

TOKİ Çorum Kura Çekimi ve İzleme Bilgileri

Mekan: Kura çekilişleri, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Canlı Yayın: Heyecan dolu anlar, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden anlık olarak takip edilebilecek.

Tarih Durumu: Kura günü ve saati henüz resmi olarak ilan edilmedi; ancak bayram sonrası takviminin netleşmesiyle birlikte duyurunun çok yakında yapılması bekleniyor.

 

 Başvuru Durumu ve İsim Listeleri

Ret Listeleri Yayında: TOKİ, resmi internet sitesi üzerinden başvurusu reddedilenlerin listesini paylaştı. Şartları sağlamadığı için elenen adaylar bu listeden durumlarını kontrol edebilir.

Onaylanan Adaylar: Başvurusu kabul edilen vatandaşlar, kura gününde isimlerinin çekilmesini bekleyecek.

 

Sonuçlar Nasıl Öğrenilecek?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra hak sahipleri şu yöntemlerle ilan edilecek:

Resmi Web Sitesi: Gün içerisinde isim listeleri www.toki.gov.tr adresinde yayımlanacak.

e-Devlet: Noter onayından geçen kesinleşmiş listeler, aynı günün akşam saatlerinde e-Devlet kapısı üzerinden "Hak Sahipliği Sorgulama" ekranına yansıtılacak.

 

Konut Dağılımı Yapılacak İlçeler

Proje; Çorum Merkez başta olmak üzere Alaca, Bayat, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ ilçelerini kapsayarak bölgedeki konut ihtiyacına büyük bir çözüm sunmayı hedefliyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL