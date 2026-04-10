ARA
DOLAR
44,60
0,11%
DOLAR
EURO
52,35
0,46%
EURO
ALTIN
6767,06
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
Okullar ne zaman kapanacak? 2026 Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, milyonlarca öğrenci için yaz tatili tarihi resmen belli oldu. Peki Okullar ne zaman kapanacak? 2026 Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Eylül ayında başlayan yoğun ders maratonu, Haziran ayının son haftasında karnelerin alınmasıyla yerini 3 aylık büyük dinlenme sürecine bırakacak. İşte 2026 yılı okul kapanış tarihi ve yaz tatiline dair tüm detaylar:

Okullar Ne Zaman Kapanıyor?

MEB çalışma takvimine göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

Karne Günü: 26 Haziran 2026

Yaz Tatili Başlangıcı: 27 Haziran 2026

2025-2026 Eğitim Takvimi Özet Tablosu

EtkinlikBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Birinci Dönem8 Eylül 202516 Ocak 2026
1. Dönem Ara Tatili10 Kasım 202514 Kasım 2025
Yarıyıl (Sömestr) Tatili19 Ocak 202630 Ocak 2026
İkinci Dönem2 Şubat 202626 Haziran 2026
2. Dönem Ara Tatili16 Mart 202620 Mart 2026
Yaz Tatili Başlangıcı26 Haziran 2026-

Takvime göre şu an İkinci Dönem içerisindeyiz ve Mart ayındaki ara tatili geride bıraktık. Yaz tatiline ve karnelerin alınmasına tam 11 hafta kaldı.

 Yaz Tatili İçin Geri Sayım

26 Haziran 2026 Cuma günü çalan son ders ziliyle birlikte;

Karneler Dağıtılacak: Milyonlarca öğrenci bir üst sınıfa geçmenin veya mezun olmanın heyecanını yaşayacak.

3 Aylık Dinlenme: Yaklaşık 75-80 gün sürecek olan büyük yaz tatili resmi olarak başlayacak.

2026-2027 Hazırlığı: Yeni eğitim yılının Eylül ayının ikinci haftasında (muhtemelen 7 veya 14 Eylül 2026) başlaması bekleniyor.

 

 Hatırlatma: Resmi Tatiller

Okulların açık olduğu bu süreçte, takvimde yer almayan ancak derslere ara verilecek olan resmi tatilleri de unutmamak gerekir:

23 Nisan 2026: Perşembe (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı)

1 Mayıs 2026: Cuma (Emek ve Dayanışma Günü)

19 Mayıs 2026: Salı (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı)
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL