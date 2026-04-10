Okullar ne zaman kapanacak? 2026 Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

Eylül ayında başlayan yoğun ders maratonu, Haziran ayının son haftasında karnelerin alınmasıyla yerini 3 aylık büyük dinlenme sürecine bırakacak. İşte 2026 yılı okul kapanış tarihi ve yaz tatiline dair tüm detaylar:
Okullar Ne Zaman Kapanıyor?
MEB çalışma takvimine göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.
Karne Günü: 26 Haziran 2026
Yaz Tatili Başlangıcı: 27 Haziran 2026
2025-2026 Eğitim Takvimi Özet Tablosu
|Etkinlik
|Başlangıç Tarihi
|Bitiş Tarihi
|Birinci Dönem
|8 Eylül 2025
|16 Ocak 2026
|1. Dönem Ara Tatili
|10 Kasım 2025
|14 Kasım 2025
|Yarıyıl (Sömestr) Tatili
|19 Ocak 2026
|30 Ocak 2026
|İkinci Dönem
|2 Şubat 2026
|26 Haziran 2026
|2. Dönem Ara Tatili
|16 Mart 2026
|20 Mart 2026
|Yaz Tatili Başlangıcı
|26 Haziran 2026
Takvime göre şu an İkinci Dönem içerisindeyiz ve Mart ayındaki ara tatili geride bıraktık. Yaz tatiline ve karnelerin alınmasına tam 11 hafta kaldı.
Yaz Tatili İçin Geri Sayım
26 Haziran 2026 Cuma günü çalan son ders ziliyle birlikte;
Karneler Dağıtılacak: Milyonlarca öğrenci bir üst sınıfa geçmenin veya mezun olmanın heyecanını yaşayacak.
3 Aylık Dinlenme: Yaklaşık 75-80 gün sürecek olan büyük yaz tatili resmi olarak başlayacak.
2026-2027 Hazırlığı: Yeni eğitim yılının Eylül ayının ikinci haftasında (muhtemelen 7 veya 14 Eylül 2026) başlaması bekleniyor.
Hatırlatma: Resmi Tatiller
Okulların açık olduğu bu süreçte, takvimde yer almayan ancak derslere ara verilecek olan resmi tatilleri de unutmamak gerekir:
23 Nisan 2026: Perşembe (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı)
1 Mayıs 2026: Cuma (Emek ve Dayanışma Günü)
19 Mayıs 2026: Salı (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı)