Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi ile birlikte, eğitim öğretim yılının ilk kısa molası olan ara tatil tarihleri netlik kazandı. Yoğun geçen eğitim-öğretim yılının temposu içinde öğrencilere dinlenme ve yenilenme fırsatı sunan bu mola dönemi, hem öğrencileri hem de öğretmenleri heyecanlandırmış durumda.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, öğrenciler ve veliler için önemli olan birinci dönem ara tatili tarihleri kesinleşmiştir:
Derslerin Tamamlanması: Birinci dönem ara tatili, 7 Kasım 2025 Cuma günü derslerin tamamlanmasıyla başlayacak.
Resmî Ara Tatil Dönemi: MEB takvimi doğrultusunda, okullarda 1. ara tatil resmi olarak 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak.
Tatil Süresi: Bu 5 günlük resmî ara tatil, hafta sonu (8-9 Kasım ve 15-16 Kasım) ile birleştiğinde öğrenciler 9 gün tatil yapma imkanı elde edecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi ile okullardaki ara tatil tarihleri kesinleşmiştir. Ara tatil planlaması yapacak veliler ve öğrenciler için takvimdeki önemli tarihler şöyledir:
2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Tatil Takvimi
|Dönem
|Başlangıç Tarihi
|Bitiş Tarihi
|Süre
|I. Dönem Ara Tatili (Kasım)
|10 Kasım 2025 Pazartesi
|14 Kasım 2025 Cuma
|Hafta sonuyla birlikte 9 gün
|Yarıyıl (Sömestr) Tatili
|19 Ocak 2026 Pazartesi
|30 Ocak 2026 Cuma
|15 gün
|II. Dönem Ara Tatili (Mart)
|16 Mart 2026 Pazartesi
|20 Mart 2026 Cuma
|Hafta sonuyla birlikte 9 gün