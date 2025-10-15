İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, öğrenciler ve veliler için önemli olan birinci dönem ara tatili tarihleri kesinleşmiştir:

Derslerin Tamamlanması: Birinci dönem ara tatili, 7 Kasım 2025 Cuma günü derslerin tamamlanmasıyla başlayacak.

Resmî Ara Tatil Dönemi: MEB takvimi doğrultusunda, okullarda 1. ara tatil resmi olarak 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak.

Tatil Süresi: Bu 5 günlük resmî ara tatil, hafta sonu (8-9 Kasım ve 15-16 Kasım) ile birleştiğinde öğrenciler 9 gün tatil yapma imkanı elde edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi ile okullardaki ara tatil tarihleri kesinleşmiştir. Ara tatil planlaması yapacak veliler ve öğrenciler için takvimdeki önemli tarihler şöyledir: