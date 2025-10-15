ARA
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi ile okullardaki ara tatil tarihleri kesinleşti. Veliler ve öğrenciler "Okullarda ara tatil ne zaman? 2025- 2026 Kasım ara tatili kaç gün?" sorularına yanıt arıyor...


Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi ile birlikte, eğitim öğretim yılının ilk kısa molası olan ara tatil tarihleri netlik kazandı. Yoğun geçen eğitim-öğretim yılının temposu içinde öğrencilere dinlenme ve yenilenme fırsatı sunan bu mola dönemi, hem öğrencileri hem de öğretmenleri heyecanlandırmış durumda.

 

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, öğrenciler ve veliler için önemli olan birinci dönem ara tatili tarihleri kesinleşmiştir:

Derslerin Tamamlanması: Birinci dönem ara tatili, 7 Kasım 2025 Cuma günü derslerin tamamlanmasıyla başlayacak.

Resmî Ara Tatil Dönemi: MEB takvimi doğrultusunda, okullarda 1. ara tatil resmi olarak 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak.

Tatil Süresi: Bu 5 günlük resmî ara tatil, hafta sonu (8-9 Kasım ve 15-16 Kasım) ile birleştiğinde öğrenciler 9 gün tatil yapma imkanı elde edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi ile okullardaki ara tatil tarihleri kesinleşmiştir. Ara tatil planlaması yapacak veliler ve öğrenciler için takvimdeki önemli tarihler şöyledir:

 

 

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Tatil Takvimi

DönemBaşlangıç TarihiBitiş TarihiSüre
I. Dönem Ara Tatili (Kasım)10 Kasım 2025 Pazartesi14 Kasım 2025 CumaHafta sonuyla birlikte 9 gün
Yarıyıl (Sömestr) Tatili19 Ocak 2026 Pazartesi30 Ocak 2026 Cuma15 gün
II. Dönem Ara Tatili (Mart)16 Mart 2026 Pazartesi20 Mart 2026 CumaHafta sonuyla birlikte 9 gün

 

Okulların Açılış ve Kapanış Tarihleri

Eğitim Öğretim Yılı Başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi

I. Dönem Bitişi: 16 Ocak 2026 Cuma

II. Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Eğitim Öğretim Yılı Kapanışı: 26 Haziran 2026 Cuma (Yaz tatili başlangıcı)
