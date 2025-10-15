Ekim 2025 emekli banka promosyonları: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli maaşlarını taşıma arayışında olan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için kamu ve özel bankalar, Ekim 2025 dönemi için cazip ve güncel promosyon kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Emeklilere promosyon ödemesi yapılmasının temel şartı, maaşlarını seçtikleri bankaya taşıyarak 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü vermeleri.

Maaşını yeni taşıyacak emeklilere özel olarak sunulan en yüksek toplam promosyon miktarı 32.000 TL'ye kadar ulaştı. (Bu miktar genellikle nakit promosyon ve ek koşullarla kazanılan ödüllerin toplamıdır.) Piyasadaki kamu ve özel bankaların sunduğu promosyon tekliflerinin ortalaması ise 25.000 TL seviyesinde.