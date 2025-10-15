Ekim 2025 emekli banka promosyonları: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli maaşlarını taşıma arayışında olan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için kamu ve özel bankalar, Ekim 2025 dönemi için cazip ve güncel promosyon kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Emeklilere promosyon ödemesi yapılmasının temel şartı, maaşlarını seçtikleri bankaya taşıyarak 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü vermeleri.
Maaşını yeni taşıyacak emeklilere özel olarak sunulan en yüksek toplam promosyon miktarı 32.000 TL'ye kadar ulaştı. (Bu miktar genellikle nakit promosyon ve ek koşullarla kazanılan ödüllerin toplamıdır.) Piyasadaki kamu ve özel bankaların sunduğu promosyon tekliflerinin ortalaması ise 25.000 TL seviyesinde.
Albaraka Türk, maaşını taşıyanlara otomatik fatura talimatı ve kredi kartı harcaması gibi ek fırsatlarla birlikte 32.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapmaktadır.
QNB Finansbank, bu tutarı 31.000 TL'ye kadar yükseltirken, Yapı Kredi Bankası ek şartlarla birlikte toplamda 30.000 TL'ye yakın promosyon vermektedir.
Diğer yüksek teklifler arasında Türkiye Finans 29.500 TL ve ING Bank 28.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunmaktadır. ING Bank, ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı da sağlamaktadır.
Kuveyt Türk 27.500 TL, Garanti BBVA ise 15.000 TL nakit promosyonun yanı sıra Bonus Kart, Avans Hesap ve sigorta poliçesi gibi ek koşullarla toplamda 25.000 TL'ye varan bir fırsat sunmaktadır.
TEB, 12.000 TL'ye varan ana promosyonuna ek olarak, 2 veya üzeri otomatik fatura talimatı (Elektrik/Doğalgaz zorunlu) ile toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon sağlamaktadır.
İş Bankası, 15.000 TL’ye varan nakit promosyonun yanında 9.000 TL’ye varan ek promosyonlar ve ücretsiz kart/ATM işlemleri gibi birçok ayrıcalık sunmaktadır.
Kamu bankalarından olan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası maaş aralığına göre 12 bin lira promosyon ödemesi yapıyor.
Emekli Promosyonu Güvenilir Bilgi Kaynakları ve Dolandırıcılık Uyarısı
Emekli maaşını taşımak isteyen vatandaşların, bankaların güncel promosyon tekliflerine ulaşabileceği en güvenilir kanallar ve dolandırıcılık risklerine karşı dikkat etmeleri gerekenler aşağıdadır:
Güvenilir Bilgi Kanalları:
Banka Resmî Web Siteleri: Taşıma yapılmak istenen bankanın güncel promosyon kampanyaları ve ek koşulları, ilgili bankanın resmî web sitesi üzerinden net ve güvenilir bir şekilde ilan edilmektedir.
Banka Şubeleri: Emekliler, promosyon taşıma işlemleri, maaş aralığına göre hak edilecek net tutarlar ve ek şartlar hakkında en güvenilir ve birebir bilgilere banka şubeleri aracılığıyla ulaşabilirler.
Telefon Bankacılığı: Bankaların resmî müşteri hizmetleri numaraları da güvenilir bilgi kaynağıdır.
Dolandırıcılık Uyarısı:
Özellikle son dönemde, promosyon adı altında çeşitli dolandırıcılık yöntemleri ortaya çıkmıştır.
Emeklilerin, kendilerini banka personeli olarak tanıtan kişilere kesinlikle kimlik bilgilerini, şifrelerini, kart bilgilerini veya cep telefonlarına gelen onay kodlarını vermemeleri gerekmektedir.
Bankalar, promosyon ödemesi yapmak veya maaş taşıma işlemi için telefonla arayarak bu tür bilgileri talep etmez. Her türlü şüpheli durumda hemen bankanın resmî şubesine başvurulmalıdır.