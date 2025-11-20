ÖSYM'den açıklama: DUS tarihleri revize edildi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, "2026 ÖSYM Sınav Takvimi'nde yılda bir defa yapılacağı ilan edilen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) uygulama tarihleri Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda revize edilmiştir" dedi.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"2026 ÖSYM Sınav Takvimi'nde yılda bir defa yapılacağı ilan edilen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) uygulama tarihleri Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda revize edilmiştir. DUS’un yılda bir defa yapılma kararı 2025 yılı ikinci dönem DUS’tan sonra alındığı için herhangi bir mağduriyete sebep olmaması amacıyla DUS uygulamasının 2026'ya mahsus istisnai olarak iki defa yapılması, 2027 yılından itibaren de tek sınav olarak devam edilmesi planlanmıştır."