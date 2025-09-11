POMEM 32. Dönem birinci yedek planlama sonuçları açıklandı

Açıklanan sonuçlara göre, lisans mezunu erkeklerde 1.160'ıncı, ön lisans mezunu erkeklerde 316'ncı yedek adaya kadar alım yapıldı. Kadın adaylarda ise lisans mezunu 91'inci, ön lisans mezunu 42'nci yedek adaya kadar planlama gerçekleştirildi.

Adaylar, sonuçları yalnızca Polis Akademisi'nin resmî internet sitesi (www.pa.edu.tr) üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlar tebligat niteliği taşıdığı için ayrıca posta veya diğer iletişim kanallarıyla bildirim yapılmayacak. Bundan sonraki yedek alım duyuruları için adayların siteyi takip etmeye devam etmeleri gerekiyor.

32. Dönem POMEM 1. yedek aday planlama sonuçları açıklanmıştır.

32. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine planlanan adaylardan kayıt yaptırmayan ve istifa eden adayların yerine yedek aday planlaması yapılmıştır.

