POMEM 32. Dönem birinci yedek planlama sonuçları açıklandı

Polis Akademisi, 32. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) giriş sınavı için birinci yedek planlama sonuçlarını duyurdu. Daha önce yerleşen ancak kayıt yaptırmayan veya istifa eden adayların yerine yedek adaylar belirlendi.


Açıklanan sonuçlara göre, lisans mezunu erkeklerde 1.160'ıncı, ön lisans mezunu erkeklerde 316'ncı yedek adaya kadar alım yapıldı. Kadın adaylarda ise lisans mezunu 91'inci, ön lisans mezunu 42'nci yedek adaya kadar planlama gerçekleştirildi.

Adaylar, sonuçları yalnızca Polis Akademisi'nin resmî internet sitesi (www.pa.edu.tr) üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlar tebligat niteliği taşıdığı için ayrıca posta veya diğer iletişim kanallarıyla bildirim yapılmayacak. Bundan sonraki yedek alım duyuruları için adayların siteyi takip etmeye devam etmeleri gerekiyor.

Polis Akademisi'nden yapılan açıklama şu şekilde;

32. Dönem POMEM 1. yedek aday planlama sonuçları açıklanmıştır.

32. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine planlanan adaylardan kayıt yaptırmayan ve istifa eden adayların yerine yedek aday planlaması yapılmıştır.
Lisans mezunu 1.160’ıncı erkek, ön lisans mezunu 316’ncı erkek, lisans mezunu 91’inci kadın, ön lisans mezunu 42’nci kadın yedek adaya kadar planlama yapılmıştır.

Bundan sonra yapılacak yedek planlamaları için adayların Başkanlığımız www.pa.edu.tr internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir. 

Adaylara sonuçlar posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup internetteki resmi sayfamız üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir. 

Tüm adaylara ilanen duyurulur.

