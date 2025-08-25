21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS sonuçlarının açıklanmasıyla, tercih yapmasına rağmen bir programa yerleşemeyen adayların aklına en çok takılan sorulardan biri de tercih yapmanın Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) üzerinde bir etkisi olup olmadığı.

TERCİH YAPIP YERLEŞEMEYİNCE OBP DÜŞER Mİ?

Bu konuda adayların endişelenmesine gerek yoktur. Tercih yapıp herhangi bir programa yerleşemeyen adayların OBP'si düşmez. Puanları üzerinde hiçbir olumsuz etki oluşmaz ve bir sonraki yıl sınava girdiklerinde OBP'leri tam olarak hesaplanır.

OBP puanının düşmesi, sadece bir programa yerleşip kayıt yaptırmayan adaylar için geçerlidir. Bu durumda, adayın bir sonraki yıl sınavında OBP'sinin 0.12'lik katsayısı yarıya düşürülür.

Kısacası, YKS tercih listesine bir program yazmak ancak yerleşememek, OBP puanınızı kesinlikle etkilemez. Önünüzdeki ek tercih dönemi veya bir sonraki sınav için hazırlıklarınızı güvenle sürdürebilirsiniz.

ÖSYM'nin yayınladığı konuya dair bilgi sık sorulan sorular kılavuzunda şu şekilde verilmiştir;

Geçen yıl 2024-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP’nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Evet. 2024-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

Geçen yıl 2024-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştim, fakat kayıt yaptırmadım. Bu yıl sınava girersem OBP’nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Evet. 2024-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

OBP PUANI NASIL HESAPLANMAKTADIR?

YKS yerleştirme puanının önemli bir bileşeni olan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), lise diplomanızın puana dönüştürülmüş halidir. OBP, üniversiteye yerleştirme puanınıza eklenerek sıralamanızı etkiler.

OBP Hesaplama Yöntemi

Diploma Notu: 4 yıllık liseden mezun olan adayların 100'lük sistemdeki diploma notları esas alınır.

Çarpım İşlemi: Diploma notu, 5 ile çarpılarak OBP elde edilir.

Özel Durumlar

En Düşük Not: Diploma notu bildirilmeyen veya 50'nin altında olan adayların notları, 50 olarak değerlendirilir.

En Düşük OBP: Bu durumda, en düşük OBP 50 x 5 = 250 olur.

En Yüksek OBP: En yüksek diploma notu olan 100 için ise OBP 100 x 5 = 500 olarak hesaplanır.

Böylece, her adayın OBP'si 250 ile 500 arasında bir değer alır ve bu puan, YKS sınav puanlarına eklenerek yerleştirme puanı oluşturulur.