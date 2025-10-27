Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem: İstanbul, İzmir ve Bursa'da da hissedildi

AFAD Deprem Dairesi’nden alınan bilgiye göre, saat 22.48’de Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 5.99 kilometre olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 6.0 olarak ölçtü. İlk depremin ardından saat 22:50'de yine Balıkesir Sındırgı merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'dan depremle ilgili yapılan ilk açıklamada "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 22.48’de 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip etmekteyiz" denildi.

Bakan Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin deprem bölgesinde taramalar yaptığını söyledi.

Daha önce meydana gelen, hemen hemen aynı büyüklükteki depremden olumsuz etkilenen ve kullanılmayan 3 binanın ve 2 katlı bir dükkanın yıkıldığını belirten Yerlikaya, bu binalarda yaşayan olmadığını dile getirdi.

Köylerin taramalarının da yapıldığını ifade eden Yerlikaya, "Herhangi bir enkaz, can kaybı, yaralanma yok. Sadece sağlıktan aldığımız bilgi, 2 müracaatın olduğu yönünde. O da panikle ilgili düşme, yani atlama sebebiyle olan yaralanma var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullanarak, "AFAD başta olmak üzere ilgili birimler sahada inceleme ve kontrollerini titizlikle sürdürmektedir, süreci yakından takip etmekteyiz." açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamış gelen ihbarlar titizlikle incelenmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

İçişleri Bakanı Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Memişoğlu, "İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm halinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz ivedilikle saha çalışmalarına başlamaktadır. Allah, ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."

SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer 2025-10-27 23:16:34 7.0 MW 3.9 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-27 23:10:40 7.0 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-27 23:07:09 15.47 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-27 23:04:10 7.0 MW 4.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-27 23:03:08 7.0 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-27 23:02:07 7.0 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-27 22:59:57 6.52 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-27 22:58:42 7.0 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-27 22:58:11 7.0 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-27 22:55:17 7.0 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-27 22:51:58 9.39 ML 3.7 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-27 22:51:08 6.51 ML 4.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-27 22:50:34 7.0 ML 4.2 Sındırgı (Balıkesir)



AFAD: "Depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alındı"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığını ve tüm afet çalışma gruplarının AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne (AADYM) çağrıldığını açıkladı.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen, Manisa, Uşak, İzmir ve Bursa illerimizde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup, tüm afet çalışma grupları, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne (AADYM) ivedilikle çağrılmıştır. AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli ekipler ile saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip etmekteyiz" ifadelerine yer verildi.