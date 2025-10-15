ALES geç başvuru ne zaman yapılacak? ALES 3 geç başvuru tarihi ve ücreti

07 Ekim'de başlayan ALES/3 başvuruları dün (14 Ekim 2025) sona erdi. Yılın son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) için normal başvuru süreci tamamlanırken, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulan geç başvuru süreci adaylar tarafından merak edilmektedir.

ALES/3 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ALES/3 geç başvuru tarihi, ÖSYM tarafından belirlendi. Buna göre; ALES/3 geç başvurusu 21 Kasım 2025 tarihinde yapılacak.

ALES 3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan 2025-ALES/3 sınavı için başvuru ücretleri ve ödeme koşulları şu şekildedir:

Standart Başvuru Ücreti: Sınavın standart başvuru ücreti 850 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücret, ÖSYM'nin resmî kılavuzunda açıkça belirtilmiştir.

Ödeme Yöntemi: Başvuru ücreti, adaylar tarafından kredi kartı veya banka kartı kullanılarak ÖSYM AİS üzerinden online olarak ödenebilir. Nakit ödeme seçeneği bulunmamaktadır. Adayların, başvurularının geçerli sayılması için ödeme işlemini başvuru sırasında tamamlamaları zorunludur.

Geç Başvuru Ücreti:

Başvuru süresini kaçırıp geç başvuru gününü (21 Ekim 2025) kullanan adaylar için sınav ücreti, standart ücretin yaklaşık %50 fazlası olan 1.275 TL'ye yükselmektedir.

ALES/3 SINAV TARİHİ

Her yıl, yıl da 3 kez yapılan ALES sınavının sonuncusu bu yıl kasım ayında gerçekleşecek. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, ALES/3 sınavı 23 Kasım'da yapılacak