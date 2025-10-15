Alfa Romeo Tonale'de makyaj dokunuşu: Sportif karakter güçlendi

Yeni 19 inç 'Stile' ve 20 inç 'Fori' jant seçenekleri, genişletilmiş ön ve arka iz açıklığı ile siyah detaylar, aracın daha sağlam bir duruş sergilemesini sağlıyor. Arka kısımda ise güncellenmiş LED stoplar ve siyah 'Tonale' yazısı göze çarpan değişiklikler arasında.