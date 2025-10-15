Alfa Romeo Tonale'de makyaj dokunuşu: Sportif karakter güçlendi

Yenilenen Tonale, markanın sportif kimliğini pekiştiren tasarım revizyonlarıyla dikkat çekiyor. Ön tarafta, ikonik Trilobe ızgaranın yeniden yorumlanmış hali daha dinamik bir hava katarken, tarihi 33 Stradale'den esinlenen üç boyutlu Alfa logosu markanın mirasına atıfta bulunuyor.
Yeni 19 inç 'Stile' ve 20 inç 'Fori' jant seçenekleri, genişletilmiş ön ve arka iz açıklığı ile siyah detaylar, aracın daha sağlam bir duruş sergilemesini sağlıyor. Arka kısımda ise güncellenmiş LED stoplar ve siyah 'Tonale' yazısı göze çarpan değişiklikler arasında.
İç Mekan ve Donanım
Kabinde kalite algısını yükselten Alcantara ve deri kombinasyonlu döşemeler, kırmızı veya siyah dikiş detaylarıyla sunuluyor. İç mekanda konfor seviyesini artıran özellikler arasında yeni döner vites seçici, ısıtmalı koltuklar ve ısıtmalı direksiyon yer alıyor. Özel Sport Speciale donanım seviyesinde, yılan derisi desenli çok renkli ambiyans aydınlatması öne çıkıyor.
Motor ve Sürüş Dinamikleri
Tonale, sürüş keyfi odaklı DNA'sını koruyarak daha verimli motor seçeneklerini sunmaya devam ediyor:
Benzinli Hibrit: Giriş seviyesinde yer alan 1.5 litrelik dört silindirli turbo motor, yeni 48V hibrit teknolojisiyle 175 beygire kadar güç üretebiliyor. Bu ünite, 7 ileri çift kavramalı şanzıman ve önden çekiş sistemiyle kombine ediliyor.
Dizel: 130 beygir gücündeki 1.6 litrelik dizel motor ise 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ve önden çekişle sunuluyor.
Plug-in Hibrit (PHEV): Ailenin en güçlü versiyonu olan PHEV, 190 beygir ve 270 beygir olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunuyor.
Yenilenen süspansiyon sistemi, iki kademeli valfli elektronik amortisörler ve Brembo frenler, Tonale'nin çevik SUV karakterini destekleyen altyapı bileşenleri olarak öne çıkıyor.
Teknoloji ve Güvenlik
Teknolojik donanımlar açısından Tonale, 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 10.25 inç Alfa Connect multimedya sistemi ile donatılmış.
Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğinin yanı sıra OTA (Over-The-Air) güncellemeleri de mevcut. Güvenlik tarafında ise seviye 2 otonom sürüş yetenekleri sunuluyor; adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi ve 360 derece kamera gibi sistemler bu paketin parçaları.