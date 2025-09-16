TEV bursu başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2025 TEV bursu ne kadar?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), her yıl olduğu gibi 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde de öğrencilere burs desteği sağlayacağını duyurdu. Bu açıklama, maddi desteğe ihtiyaç duyan üniversite öğrencileri için büyük bir müjde oldu.
TEV BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Türk Eğitim Vakfı burs başvuru tarihleri açıklandı. Üniversite eğitim bursu için başvurular 15 Eylül – 9 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak.
Yurt Bursu: 18 Ağustos – 18 Eylül
Mesleki Ortaöğretim Bursu: 18 Ağustos – 25 Eylül
Üniversite Eğitim Bursu: 15 Eylül – 9 Ekim
Üstün Başarı Bursu: 15 Eylül – 9 Ekim
Üstün Başarı Sanat Bursu: 20 Ekim – 6 Kasım
Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 29 Eylül – 16 Ekim
TEV BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Adaylar başvurularını burs.obigenc.com adresi üzerinden online olarak yapabilecek.
2025 TEV BURSU NE KADAR?
Üniversite öğrencileri: 5.800 TL
Meslek lisesi öğrencileri: 2.800 TL
Yüksek lisans öğrencileri: 8.700 TL
TEV BURS BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. vatandaşı olmak
Türkiye’de örgün öğretim görüyor olmak
Açıköğretim, uzaktan eğitim veya ücretli programlarda kayıtlı olmamak
Aynı burs türünden kardeşi burs almıyor olmak
Mal varlığı ve gelir durumunun uygun olması (başarı bursları hariç)
Devlet üniversitesinde lisans veya önlisans programına kayıtlı olmak
Ara sınıflar için en az 2.50/4.00 (65/100) not ortalamasına sahip olmak
25 yaşını geçmemiş olmak
Daha önce bir lisans programından mezun olmamış olmak
DGS ile yerleşen öğrenciler için ön lisans mezuniyet ortalamasının en az 2.80/4.00 (70/100) olması gerekiyor.
TEV BURSU NE KADAR SÜRE VERİLECEK?
Burs ödemeleri Ekim – Haziran ayları arasında yapılacak. İlk ödemeler, ekim ayından geçerli olmak üzere en geç aralık ayında yatırılacak.