TEV bursu başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2025 TEV bursu ne kadar?

TEV BURS BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak

Türkiye’de örgün öğretim görüyor olmak

Açıköğretim, uzaktan eğitim veya ücretli programlarda kayıtlı olmamak

Aynı burs türünden kardeşi burs almıyor olmak

Mal varlığı ve gelir durumunun uygun olması (başarı bursları hariç)

Devlet üniversitesinde lisans veya önlisans programına kayıtlı olmak

Ara sınıflar için en az 2.50/4.00 (65/100) not ortalamasına sahip olmak

25 yaşını geçmemiş olmak

Daha önce bir lisans programından mezun olmamış olmak

DGS ile yerleşen öğrenciler için ön lisans mezuniyet ortalamasının en az 2.80/4.00 (70/100) olması gerekiyor.