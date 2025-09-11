FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün? Fed Eylül faiz kararı bekleniyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın eylül ayında yapacağı kritik faiz kararı toplantısına odaklandı. Tüm dünyadan yatırımcılar ve ekonomistler, Fed'in alacağı kararların başta dolar, altın ve borsa olmak üzere küresel piyasalar üzerindeki potansiyel etkilerini yakından takip ediyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası (Fed)'nın eylül toplantısının tarihi netleşti. 16-17 Eylül'de gerçekleştirilecek olan toplantının ardından, Fed'in faiz oranı kararı 17 Eylül Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.

FED'DEN FAİZ İNDİRİM BEKLENTİSİ

Küresel piyasalar, ABD'den gelen istihdam verilerinin aşağı yönlü revize edilmesiyle pozitif bir seyir izliyor. Bu gelişme, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri güçlendirerek yatırımcılar arasında risk iştahını artırdı.

ABD yönetiminin yürürlüğe koyduğu gümrük tarifelerinin enflasyon üzerindeki etkileri devam ederken, açıklanan istihdam verileri ülke ekonomisine dair endişeleri artırdı. Ancak iş gücü piyasasının, Fed'in faiz indirimine gitmesine yetecek kadar soğumuş olması ve aynı zamanda resesyona yol açacak kadar kötü bir seviyede olmaması, küresel piyasalarda olumlu bir hava yarattı. Bu durum, piyasaların Fed'in atacağı adımları daha olumlu fiyatlamasına olanak tanıdı.

2025 TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılının beşinci faiz kararını Temmuz ayında duyurdu. Bankanın politika faizi, piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bırakıldı.

Geçen yılın aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC), eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. Ancak 2025 yılı içerisinde yapılan tüm toplantılarda faiz oranlarını sabit tutma kararı alındı.