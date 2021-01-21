Koronavirüs salgını sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı yılının ilk eğitim dönemini uzaktan eğitim ile tamamlama kararı aldı. TRT EBA, EBA ve canlı sınıf uygulamaları, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla yürütülen uzaktan eğitimde yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Peki yarıyıl tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman açılacak?

2021 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Öğrenciler ve öğretmenler uzakta eğitim ile geçen bir dönemi daha tamamlıyor. 2020 – 2021 eğitim – öğretim yılı birinci dönemi ise 22 Ocak Cuma günü son bulacak ve öğrenciler 25 Ocak’ta yarıyıl tatiline başlayacak.

Daha önce 12-16 Nisan’da yapılması planlanan ikinci ara tatil, yarıyıl tatiline eklenerek 8 Şubat-12 Şubat’ta uygulanacak.

Böylece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat 2021 Pazartesi başlayacak.

KARNE NOTLARI NASIL VERİLECEK?

İlkokullarda ve ortaokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, kanaat notu olarak bilinen derse katılım puanıyla belirlenecek. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflara, “iyi”, “çok iyi” ve “geliştirilebilir” şeklinde, 4. sınıflar ile ortaokullara ise 100 üzerinden karne notu verilecek.

4. sınıflar ile ortaokullarda birinci dönemde yapılan yüz yüze sınavlar dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyecek. Ancak isteyen veliler, okul müdürlüklerine başvurarak sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.

Lise öğrencileri ise okullarda yüz yüze sınavlar tamamlanamadığından yarıyıl tatiline ilk kez karne almadan girecek. Liselilerin birinci döneme ilişkin sınavları, salgının seyri göz önünde bulundurularak 15 Şubat’tan sonra yapılacak. Birinci dönemine ilişkin karne notları, sınavların tamamlanmasından sonra verileceğinden karne basımı ve dağıtımı yapılmayacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. Yüz yüze eğitiminde bu tarihte başlaması planlanıyor ancak daha önceden hangi sınıfların ne şekilde açılacağına dair bilgiler daha önceden yayınlanacak.