YDS ne zaman açıklanacak, hangi gün? 2026 YDS sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından 5 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen yılın ilk YDS maratonu (2026-YDS/1) sonrası, binlerce adayın akademik ve mesleki kariyerini şekillendirecek puanlar için geri sayım başladı. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 yılı sınav takvimiyle birlikte sonuçların ilan edileceği tarih netleşmiş durumda.
1 YDS ne zaman açıklanacak, hangi gün?
ÖSYM'nin yayımladığı güncel takvime göre sonuçlar şu tarihte erişime açılacak:
Sonuç Açıklama Tarihi: 30 Nisan 2026
Açıklanma Saati: Aksi bir duyuru yapılmadıkça saat 10:00 itibarıyla puanlar erişime açılacaktır.
Sonuçlara Nasıl Erişilir?
ÖSYM, çevre dostu ve hızlı erişim politikası gereği sonuçları fiziksel olarak posta yoluyla göndermemektedir. Adaylar sonuçlarını şu kanallardan öğrenebilir:
Resmi Web Sitesi: sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile giriş yaparak.
Mobil Uygulama: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden anlık bildirim alarak.
e-Devlet: e-Devlet Kapısı üzerinden ÖSYM sonuç sorgulama hizmetini kullanarak.
Dijital platformlar üzerinden alınan sonuç çıktıları, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler nezdinde resmi belge hükmündedir. Sonuçların üzerinde bulunan doğrulama kodları sayesinde kurumlar, belgenin orijinalliğini teyit edebilmektedir.
Akademik ve Mesleki Puan Barajları
Nisan sonunda açıklanacak puanlar, adayların kariyer planlamasında şu şekilde rol oynayacak:
Araştırma Görevlisi / Öğretim Görevlisi: Genellikle en az 70 puan (C seviyesi) sınırı bulunmaktadır.
Doçentlik Başvuruları: ÜAK tarafından belirlenen güncel baraj genellikle 65 puan ve üzeridir.
Dil Tazminatı: Kamu personeli için 50 puan ve üzeri (E seviyesi) tazminat hakkı başlatırken, puan yükseldikçe (A-B-C seviyeleri) tazminat miktarı artmaktadır.