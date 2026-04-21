ARA
DOLAR
44,87
0,03%
DOLAR
EURO
52,72
-0,36%
EURO
ALTIN
6709,20
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • YDS ne zaman açıklanacak, hangi gün? 2026 YDS sonuçları açıklanma tarihi

YDS ne zaman açıklanacak, hangi gün? 2026 YDS sonuçları açıklanma tarihi

5 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen yılın ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) sonrası, adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki YDS ne zaman açıklanacak, hangi gün? 2026 YDS sonuçları açıklanma tarihi

Ekonomist
[email protected]

5 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen ve yabancı dil yetkinliğini belgelemek isteyen binlerce adayın katıldığı YDS/1 sınavında değerlendirme süreci devam ediyor. Bugün 21 Nisan 2026 Salı ve adayların sonuç ekranına ulaşmasına tam 9 gün kaldı.

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin resmi takviminde yer alan bilgilere göre sonuçlar şu tarihte ilan edilecek:

Sonuç Tarihi: 30 Nisan 2026, Perşembe

Erişim: Adaylar sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşabilecekler.

Puanlama ve Seviye Tablosu

YDS puanları 100 tam puan üzerinden hesaplanmakta ve alınan puana göre adayların dil seviyeleri belirlenmektedir. Bu seviyeler, özellikle kamu kurumlarında dil tazminatı miktarının belirlenmesinde esas alınır:

Puan AralığıDil Seviyesi
90 – 100A Seviyesi
80 – 89B Seviyesi
70 – 79C Seviyesi
60 – 69D Seviyesi
50 – 59E Seviyesi

Değerlendirme Süreci Nasıl İşliyor?

ÖSYM, YDS değerlendirmelerinde oldukça şeffaf bir yöntem izlemektedir:

Yanlışlar Doğruyu Götürmez: Değerlendirme yapılırken sadece doğru cevaplarınız dikkate alınır; yanlış cevaplar puanınızı etkilemez.

İptal Edilen Sorular: Eğer sınav sonrası ÖSYM veya yargı kararıyla bir soru iptal edilirse, o soru değerlendirme dışı bırakılır. Kalan geçerli soruların puan değeri yeniden hesaplanarak 100 puan üzerinden dağıtılır.

Cevap Anahtarı Güncellemesi: Sınavdan sonra bir sorunun cevabının değişmesi gerektiği tespit edilirse, puanlama güncel cevap anahtarına göre yapılır.

Çeviri Dilleri: Test olarak hazırlanmayan dillerde yapılan sınavlar, ÖSYM bünyesindeki uzman jüriler tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir.

 Kısa Hatırlatmalar

Dil Tazminatı: Aldığınız puanın tazminat ödemelerine yansıması, çalıştığınız kurumun ilgili mevzuatına göre değişiklik gösterebilir.

Geçerlilik Süresi: YDS puanı akademik başvurularda genellikle süresiz kabul edilirken, dil tazminatı için 5 yıl geçerlidir.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL