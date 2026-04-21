YDS ne zaman açıklanacak, hangi gün? 2026 YDS sonuçları açıklanma tarihi

Değerlendirme Süreci Nasıl İşliyor?

ÖSYM, YDS değerlendirmelerinde oldukça şeffaf bir yöntem izlemektedir:

Yanlışlar Doğruyu Götürmez: Değerlendirme yapılırken sadece doğru cevaplarınız dikkate alınır; yanlış cevaplar puanınızı etkilemez.

İptal Edilen Sorular: Eğer sınav sonrası ÖSYM veya yargı kararıyla bir soru iptal edilirse, o soru değerlendirme dışı bırakılır. Kalan geçerli soruların puan değeri yeniden hesaplanarak 100 puan üzerinden dağıtılır.

Cevap Anahtarı Güncellemesi: Sınavdan sonra bir sorunun cevabının değişmesi gerektiği tespit edilirse, puanlama güncel cevap anahtarına göre yapılır.

Çeviri Dilleri: Test olarak hazırlanmayan dillerde yapılan sınavlar, ÖSYM bünyesindeki uzman jüriler tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Kısa Hatırlatmalar

Dil Tazminatı: Aldığınız puanın tazminat ödemelerine yansıması, çalıştığınız kurumun ilgili mevzuatına göre değişiklik gösterebilir.

Geçerlilik Süresi: YDS puanı akademik başvurularda genellikle süresiz kabul edilirken, dil tazminatı için 5 yıl geçerlidir.