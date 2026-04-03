YDS ne zaman, saat kaçta? YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Bu pazar günü gerçekleşecek olan 2026-YDS/1 için geri sayım başlarken, ÖSYM'nin paylaştığı veriler sınavın kapsamını ve lojistik büyüklüğünü net bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle 81 ilde eş zamanlı yapılacak bu dev organizasyonda, adayların dikkat etmesi gereken kritik detaylar şunlardır:
Sınav Günü Zaman Yönetimi
Sınavın başlama saati 10.15 olsa da, kapıların kapanma saati olan 10.00 kuralı hayati önem taşıyor. 1 dakikalık gecikme dahi sınav hakkının kaybına neden olabiliyor.
Sınav Süresi: 180 Dakika (3 Saat)
Bitiş Saati: 13.15 (Ek süreli adaylar için 13.45)
Kritik Eşik: Sınavın ilk 135 dakikası ve son 15 dakikası içinde salondan çıkış yasaktır.
Sınav İçeriği ve Soru Tipleri
Sınavın uygulanma biçimi, tercih edilen dile göre ikiye ayrılıyor:
1. Çoktan Seçmeli Diller (80 Soru):
Diller: İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça.
Kapsam: Kelime bilgisi, dil bilgisi (gramer), okuma-anlama, cümle tamamlama ve çeviri.
2. Yazılı/Çeviri Biçimindeki Diller:
Diller: Diğer tüm diller (Farsça, Çince, Japonca vb.).
Kapsam: Toplam 8 metin parçasından oluşan, yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile karşılıklı çeviri formatı.
Sonuçlar ve Geçerlilik
Sonuç Açıklama: 30 Nisan 2026
Geçerlilik Süresi: YDS puanları, akademik kadro başvuruları için genellikle süresiz (üniversitelerin kendi kararlarına bağlı olarak 5 yıl gibi kısıtlar olabilir), dil tazminatı için ise 5 yıl süreyle geçerlidir.
Sınav Çantası Kontrol Listesi
Pazar sabahı evden çıkmadan önce şu iki belgeyi mutlaka yanınıza aldığınızdan emin olun:
Sınav Giriş Belgesi: ais.osym.gov.tr adresinden alınmış çıktı.
Geçerli Kimlik: T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport (Sürücü belgesi geçerli değildir).