YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDS 2025 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

16 Kasım 2025 tarihinde uygulanan 2025-YDS/2 sınavının ardından, gözler sonuç ve soru kitapçığı duyurularına çevrilmişti. ÖSYM, bu konulardaki tarihleri resmi olarak netleşti.
YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/2) sonuç tarihi, ÖSYM'nin resmi takvimine göre 5 Aralık 2025 Cuma olarak kesinleşmiştir.
Adaylar, sonuçlarını bu tarihten itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecek.
YDS SORU VE CEVAPLAR YAYINLANDI
2025-YDS/2: Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
16 Kasım 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığıdiziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 16 Kasım 2025 tarihinde saat 14.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 26 Kasım 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.
2025-YDS/2 Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)
YDS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
YDS sonuçlarının geçerlilik süresi, genellikle sınavı talep eden kurumun mevzuatına göre belirlenir. Ancak genel kabul gören süre şöyledir:
Akademik Atamalar (Yükseköğretim Kurumları): Yükseköğretim Kurulu (YÖK) mevzuatına göre, akademik kadrolara başvuru, doktora, doçentlik ve sanatta yeterlik gibi işlemlerde YDS puanının geçerlilik süresi 5 yıldır.
Diğer Kurumlar: Bazı kamu kurumları ve özel kuruluşlar (özellikle dil tazminatı ve yurt dışı görevlendirmeler için) genellikle 3 ile 5 yıl arasında bir geçerlilik süresi belirleyebilir. Bu süre için ilgili kurumun kendi yönetmeliği esastır.
YDS puanınızın, süre geçtikçe otomatik olarak alt seviyeye düşürülmesi veya silinmesi gibi bir durum söz konusu değildir.
Sınavı kazandığınız ve belgenin geçerli sayıldığı süre bittiğinde, ilgili kurum sizden yeniden sınava girerek güncel puanınızı belgelemenizi ister.
Puanınız, ÖSYM kayıtlarında sınavın yapıldığı tarihten itibaren süresiz olarak kalır, ancak kurumsal geçerliliği sona erer.