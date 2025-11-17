YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDS 2025 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

YDS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

YDS sonuçlarının geçerlilik süresi, genellikle sınavı talep eden kurumun mevzuatına göre belirlenir. Ancak genel kabul gören süre şöyledir:

Akademik Atamalar (Yükseköğretim Kurumları): Yükseköğretim Kurulu (YÖK) mevzuatına göre, akademik kadrolara başvuru, doktora, doçentlik ve sanatta yeterlik gibi işlemlerde YDS puanının geçerlilik süresi 5 yıldır.

Diğer Kurumlar: Bazı kamu kurumları ve özel kuruluşlar (özellikle dil tazminatı ve yurt dışı görevlendirmeler için) genellikle 3 ile 5 yıl arasında bir geçerlilik süresi belirleyebilir. Bu süre için ilgili kurumun kendi yönetmeliği esastır.

YDS puanınızın, süre geçtikçe otomatik olarak alt seviyeye düşürülmesi veya silinmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Sınavı kazandığınız ve belgenin geçerli sayıldığı süre bittiğinde, ilgili kurum sizden yeniden sınava girerek güncel puanınızı belgelemenizi ister.

Puanınız, ÖSYM kayıtlarında sınavın yapıldığı tarihten itibaren süresiz olarak kalır, ancak kurumsal geçerliliği sona erer.