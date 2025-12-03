YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDS/2 sonuçları sorgulama ekranı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları, lisansüstü eğitim ve kariyer hedefleri için kritik öneme sahip. Sınavı düzenleyen kurum olan ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlenen takvime göre, en son yapılan sınavın sonuç tarihi belli oldu.
1 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Resmî Açıklanma Tarihi: ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre, 2025-YDS/2 sonuçları 5 Aralık 2025 tarihinde açıklanacaktır.
Sorgulama Ekranı: Adaylar, sonuçlarını açıklanacağı gün ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebileceklerdir.
2 YDS kaç yıl geçerli?
YDS Sonuçlarının Geçerlilik Süresi
YDS puanları, mevzuat doğrultusunda belirlenmiş bir geçerlilik süresine sahiptir:
Genel Geçerlilik: YDS sınavı sonuçları, alındığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerlidir.
Seviye Düşüşü: 5 yıllık sürenin dolmasının ardından, elde edilen puanın karşılık geldiği dil seviyesi, bir alt seviyeye düşürülür.
3 YDS/2 Puanının Önemi
2025-YDS/2 puanı, akademik ve mesleki kariyer hedefleri için belirleyici bir rol oynamaktadır:
Yüksek lisans ve doktora program başvuruları, doçentlik süreçleri ve üniversitelerin akademik kadro Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personeli ve dil yeterliliği gerektiren mesleki kadrolara başvurular.