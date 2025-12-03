TÜİK, kasım ayı enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 arttı.

Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde yüzde 2,55 artmıştı.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 27,44 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,44 artış, ulaştırmada yüzde 29,23 artış ve konutta yüzde 49,92 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,83, ulaştırmada yüzde 4,55 ve konutta yüzde 7,57 oldu.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 0,69 azaldı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,69 azalış, ulaştırmada yüzde 1,78 artış ve konutta yüzde 1,70 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde -0,17, ulaştırmada yüzde 0,27 ve konutta yüzde 0,29 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla, 28 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 108 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 32,17 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,27 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,17 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,69 artış olarak gerçekleşti.





Beklentiler ne yöndeydi?

AA Finans'ın Kasım Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, kasım ayına ilişkin aylık enflasyon beklentisinin ortalama yüzde 1,31 olduğunu bildirmişti. Kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığındaydı. Bu tahminle birlikte yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülmüştü.